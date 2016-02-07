مشعل گاز در ۲۲ روستای شهرستان سقز روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان شامگاه شنبه در مراسم بهره‌برداری این پروژه‌ها که در روستای باشماق سقز برگزار شد، گفت: با بهره‌برداری از این پروژه ساكنان روستاهای ایراب، چاپان سفلی، چاپان علیا، چناره، سیف آباد، ضامن آباد، خانه میران، سنته، ایوب، باشماق، تازه آباد تیلکو، تخت، تیمان قلعه، قلعه جقه تیلکو، دره تفی، دره قبله، دولت قلعه، قشلاق آقا گوره، دره شیخان، قهرآباد، ماهیدر سفلی و دالو از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

سید امیر رضوی افزود: گسترش شبکه گازرسانی به منظور جایگزینی گاز طبیعی باسایر سوخت های مایع و میان تقطیر، ایجاد شرایط رفاه و آسایش برای اهالی روستاها، تامین سوخت سالم و در دسترس، گستریش خدمات رسانی و محرومیت زدایی از روستاها را به دنبال دارد.

وی اظهارداشت: بهره برداری از این پروژه ها در راستای اهداف عدالت محوری دولت تدبیر و امید، حفاظت از منابع طبیعی، ایجاد بستر مناسب برای گازرسانی به صنایع محلی و گردشگری، کاهش مهاجرت به شهرها و جلوگیری از حاشیه نشینی شهری، ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای با توجه به کوهستانی بودن استان کردستان صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در خصوص جزییات گازرسانی به این روستاها اظهار داشت: برای گازرسانی به این روستاها ۱۱۷ هزار متر خطوط تغذیه، توزیع فلزی و پلی اتیلن در سایزهای مختلف صورت گرفته و پیش بینی شده ۱۳۵۳ مورد انشعاب نصب شود که تاکنون تعداد ۲۴۵ مورد انشعاب نصب شده و باقیمانده انشعابات نیز تا پایان اردیبهشت ماه ۹۵ نصب خواهد شد.

رضوی هزینه گازرسانی به این پروژه‌ها را ۱۱ میلیارد تومان ذكر كرد و اظهارداشت: با افتتاح این پروژه ۱۳۱۳ خانوار با جمعیتی معادل ۵ هزار نفر در این ۲۲ روستا از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.

وی بیان کرد: با گاز دار شدن این روستاها، سالیانه به طور متوسط چهار میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در مصرف سوخت مایع صرفه‌جویی می‌شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۴۴ روستای شهرستان سقز از نعمت گاز طبیعی برخوردارهستند و اكنون گازرسانی به ۱۴ روستای این شهرستان نیز در دست اجرا است.

مدیر عامل شرکت گاز کردستان به ناظرین این پروژه اشاره کرد و اظهار داشت : برای به ثمر رسیدن هر پروژه تعدادی زیادی از عوامل اجرایی شرکت گاز استان فعالیت می کنند و برای این پروژه نیز تعدادی زیادی از پرسنل اجرای طرح های گازرسانی و عوامل پشتیبانی، تامین کالا وغیره مشغول انجام وظیفه بودند تا این پروژه به نتیجه برسد.

رضوی عنوان کرد: در حال حاضر تعداد مشتركین گاز طبیعی شهرستان سقز ۵۷ هزار مشترك است که از این میزان تعداد ۱۱ هزار مشترک روستایی و ۴۶ هزار مشترک شهری است.

فرماندار سقز هم در این مراسم بیشترین فعالیت گازرسانی در استان را گازرسانی به مناطق روستایی دانست و گفت: در شهرستان سقز حدود ۲۷۴ روستا وجود دارد که از این میزان تعداد ۲۵۰ روستا قابلیت گازرسانی را دارند که ازاین تعداد روستا ها، تعداد ۱۴۴ روستا از نعمت گاز طبیعی برخورددار است و انجام پروژه های گازرسانی در تعدادی دیگری از روستاهای تابعه شهرستان در حال اجرا است.

ورمقانی افزود: کمتر استانی به اندازه این استان کوهستانی و سنگلاخ است، اماهدف شرکت گاز استان کردستان این است که ارتقای ضریب نفوذ گاز در جمعیت روستایی را بهبود ببخشد و تعدادبیشتری از خانوارهای روستایی این را از نعمت گاز بهره مند سازد، تا آسایش و رفاه آنان در جهت ماندگاری در روستا و جلوگیری از مهاجرت فراهم شود.

وی خدمت صادقانه با مشارکت تمام مدیران و مسئولان شهرستان را رمز موفقیت شرکت گاز عنوان کرد و گفت: باید تمام مقدمات و زمینه‌ها برای گازرسانی به یک شهر یا روستا فراهم شود تا یک پروژه گازرسانی به سرانجام برسد.