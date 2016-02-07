حساسیت دستگاه های دولتی برای استعلام مدارک دانشگاه آزاد

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه آزاد دارای واحدهای بسیاری است و باتوجه به اینکه برخی از رشته محل های این دانشگاه فاقد مجوز هستند بنابراین سازمان ها و موسسات حساسیت بیشتری برای استعلام مدارک دانشجویان این دانشگاه دارند.

وی افزود: استعلام مدارک فارغ التحصیلان از گذشته وجود داشته و برای تمامی زیرنظام های آموزشی استفاده می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: دانشجویان زیرنظام های آموزشی اگر در رشته های بدون مجوز تحصیل کنند مدارک آنها اعتبار نخواهد داشت و دانشجو از نظر ادامه تحصیل و استخدام متضرر خواهد شد.

شریعتی نیاسر تاکید کرد: استعلام مدارک یک امر طبیعی است و این روند برای فارغ التحصیلان زیر نظام های آموزشی وزارت علوم که در واحدهای کمتر شناخته شده و کم اعتبار تحصیل کرده اند از سوی دستگاه ها و نهادهای دولتی انجام می شود.

وی گفت: تمامی دستگاه های دولتی موظف هستند مدارک افرادی که قصد فعالیت در آن نهاد را دارند استعلام کنند.