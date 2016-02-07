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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۱۵

معاون آموزشی وزارت علوم خبرداد:

حساسیت دستگاه های دولتی برای استعلام مدارک دانشگاه آزاد

حساسیت دستگاه های دولتی برای استعلام مدارک دانشگاه آزاد

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: باتوجه به اینکه برخی از رشته های دانشگاه آزاد فاقد مجوز هستند دستگاه ها نسبت به استعلام مدارک فارغ التحصیلان این دانشگاه حساسیت بیشتری دارند.

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه آزاد دارای واحدهای بسیاری است و باتوجه به اینکه برخی از رشته محل های این دانشگاه فاقد مجوز هستند بنابراین سازمان ها و موسسات حساسیت بیشتری برای استعلام مدارک دانشجویان این دانشگاه دارند.

وی افزود: استعلام مدارک فارغ التحصیلان از گذشته وجود داشته و برای تمامی زیرنظام های آموزشی استفاده می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: دانشجویان زیرنظام های آموزشی اگر در رشته های بدون مجوز تحصیل کنند مدارک آنها اعتبار نخواهد داشت و دانشجو از نظر ادامه تحصیل و استخدام متضرر خواهد شد.

شریعتی نیاسر تاکید کرد: استعلام مدارک یک امر طبیعی است و این روند برای فارغ التحصیلان زیر نظام های آموزشی وزارت علوم که در واحدهای کمتر شناخته شده و کم اعتبار تحصیل کرده اند از سوی دستگاه ها و نهادهای دولتی انجام می شود.

وی گفت: تمامی دستگاه های دولتی موظف هستند مدارک افرادی که قصد فعالیت در آن نهاد را دارند استعلام کنند.

کد مطلب 3043724

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