۳۵ داوطلب دیگر کردستانی در انتخابات مجلس تائید صلاحیت شدند

علیرضا آشناگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام تائید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان، بیان کرد: پیش از این از سوی اعضای هیات نظارت کردستان صلاحیت ۶۵ نفر برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تائید شده بود.

وی ادامه داد: با توجه به بررسی اعتراض های صورت گرفته، شورای نگهبان قانونی اساسی صلاحیت ۳۵ نفر دیگر را برای حضور در انتخابات از پنج حوزه انتخابیه استان کردستان تائید کرد و در مجموع صلاحیت ۱۰۰ نفر در استان تائید شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان بیان کرد: بررسی آمارهای موجود نشان می دهد که از مجموع افراد ثبت نام شده در استان کردستان صلاحیت ۴۷ درصد تائید شده است.

وی به شمار افراد انصرافی اشاره کرد و افزود: در مجموع از ابتدای آغاز ثبت نام تاکنون شش نفر از حضور در ادامه رقابت انتخاباتی در پنج حوزه انتخابیه استان کردستان انصراف داده اند.

آشناگر به جابجایی دو نفر اشاره کرد و گفت: تاکنون دو داوطلب تائید صلاحیت شده از حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران به دو حوزه بیجار و پاوه جابجا شده اند.

وی به تفکیک افراد ثبت نامی و تائید صلاحیت شده در حوزه های انتخابیه استان کردستان اشاره کرد و گفت: از حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران ۹۱ نفر ثبت نام کردند که ۴۰ نفر تائید صلاحیت شده، ۴۶ نفر رد صلاحیت شده، سه نفر انصراف داده و در نهایت دو نفر دیگر نیز جابجا شده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان ادامه داد: از حوزه انتخابیه سقز و بانه ۳۳ نفر ثبت نام کردند که ۱۲ نفر تائید صلاحیت شده و صلاحیت ۲۱ نفر دیگر نیز رد شد.

وی گفت: از حوزه انتخابیه قروه و دهگلان هم ۱۸ نفر ثبت نام کردند که ۹ نفر تائید صلاحیت شده و در ۹ نفر دیگر نیز از این حوزه انتخابیه رد صلاحیت شدند.

آشناگر افزود: از حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد نیز ۴۱ نفر ثبت نام کردند که ۲۱ نفر تائید صلاحیت شده و ۲۰ نفر نیز رد صلاحیت شدند.

وی به وضعیت حوزه انتخابیه بیجار اشاره کرد و اظهار داشت: از این حوزه انتخابیه نیز ۳۰ نفر ثبت نام کرده بودند که ۱۸ نفر تائید صلاحیت شده، ۱۰ نفر رد صلاحیت شدند و دو نفر هم از این حوزه انتخابیه انصراف دادند.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان بیان کرد: بر اساس زمانبندی انتخابات، اسامی نهایی تائید صلاحیت شده روز ۲۷ بهمن ماه سال جاری به صورت آگهی به اطلاع عمومی مردم می رسد.

بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار مهر، از میان شش نماینده فعلی مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی صلاحیت چهار نفر از سوی هیات های نظارت استانی رد شده بود که شورای نگهبان صلاحیت دو نفر از آنها را تائید کرد ولی دو نماینده فعلی همچنان رد صلاحیت هستند.