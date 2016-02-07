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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

جزئیات جدید از تولید فیات در ایران/ فیات رقیب قیمتی پژو می‌شود

جزئیات جدید از تولید فیات در ایران/ فیات رقیب قیمتی پژو می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا با بیان اینکه شرکتی ایرانی- ایتالیایی میان ایران خودرو و فیات ایجاد خواهد شد، گفت: فیات می‌تواند رقیب قیمتی برای محصولات پژو و فولکس واگن باشد.

احمد پورفلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات بیشتری از همکاری‌های ایران خودرو و فیات گفت: هنوز قراردادی میان ایران خودرو و فیات به امضا نرسیده اما مذاکرات در مراحل خوبی قرار گرفته است که امیدواریم منجر به شکل گیری همکاری مناسبی میان دو خودروساز شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا افزود: براساس مذاکراتی که میان ایران خودرو و فیات صورت گرفته، قرار است خودروهای جدید فیات در ایران تولید شده و بعد از آن به کشورهای منطقه صادر شود، بنابراین قرار ما با خودروسازی فیات این است که واردات صورت نگیرد و تولید مشترک، اساس کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مدل‌های جدیدی از خودروهای فیات در ایران به صورت مشترک تولید خواهد شد و قرار بر این است که شرکتی مشترک میان دو خودروساز ایرانی- ایتالیایی تشکیل شود که سرمایه گذاری مشترک هم از سوی دو طرف انجام خواهد شد.

به گفته پورفلاح، قرار بر این است که دانش و تکنولوژی از سوی فیات وارد ایران و در مقابل، کارگر و انرژی از سوی کشورمان تامین شود، البته حجم سرمایه گذاری هنوز مورد بحث است.

وی اظهار داشت: فیات در سال‌های گذشته پیشرفت‌های مناسبی در عرصه خودروسازی داشته است به نحوی که اکنون سبد متنوعی از خودروهای اکونومی دارد که به لحاظ قیمتی می‌تواند رقیبی برای پژو و فولکس واگن باشد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا خاطرنشان کرد: رنج قیمتی فیات هم متنوع است و البته از خودروهای ۵۰۰ سی سی به بالا دارد و می‌تواند تنوع قیمتی متنوعی هم داشته باشد، ضمن اینکه به لحاظ مصرف سوخت هم اقتصادی است.

وی افزود: با ورود فیات به ایران، بسیاری از خودروهای فعلی بازار به لحاظ قیمتی قابل رقابت نخواهند بود و باید خودروسازان خارجی حواس خود را جمع کنند، این در حالی است که اگر تعرفه بالا به آن نبندند، حتما خودروهای قابل رقابت خواهد داشت.

کد مطلب 3043734

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