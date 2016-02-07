تولید دوچرخه ای متفاوت با چاپ سه بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، از فناوری چاپ سه بعدی به عنوان یکی از نوآوری های نوظهوری یاد می شود که تأثیر شگرف خود را بر طیف گسترده ای از صنایع گذاشته است و گرچه تصور می شد ورود این فناوری به صنعت طراحی و ساخت دوچرخه به این زودی ها میسر نشود اما حالا گروهی از محققان در هلند دوچرخه ای جدید را با تکیه بر این دانش ساخته اند.

در واقع این محققان موفق به طراحی و ساخت نخستین دوچرخه فولادی مبتنی بر فناوری چاپ سه بعدی در جهان شده اند.

این نوآوری در دانشگاه فنی دلف هلند ارایه شده و به نظر می رسد آغازی هیجان انگیز بر روندی نوین در صنعت دوچرخه سازی جهان باشد.

در این پروژه بر خلاف چاپگرهای سه بعدی رایج که صرفا ساختارها را به طور افقی تولید می کنند از چاپگر پیشرفته ای استفاده شده که در دو بعد افقی و عمودی ساختارسازی می کند.

برای ساخت چنین دوچرخه ای از بازوی روباتیکی مخصوصی استفاده شده است.

محققان دانشگاه دلف با همکاری شرکتی موسوم به MX۳D در آمستردام این فناوری جدید را رونمایی کرده اند. این شرکت هم اکنون از همین نگرش در ساخت پل عابر پیاده ای استفاده می کند و بدین ترتیب هزینه ساخت، وزن کلی سازه و قیمت تمام شده آن در مقایسه با تکنیکهای رایج کمتر می شود.

محققان عنوان Arc Bicycle را برای این محصول جدید برگزیده اند. البته آنها هنوز برنامه ای برای تولید انبوه این محصول ندارند.