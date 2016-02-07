مرکز ویژه موسیقی سال آینده در سنندج احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کردستان؛ بهرام نصراللهی‌زاده در مراسمی که به منظور گرامیداشت ایام الله دهه مبارکه فجر و همچنین اجرای ارکستر فیلارمونیک کردستان قبل از حضور در سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار شد، گفت :کردستان به عنوان مهد فرهنگ وهنر در جهان با پتانسیل ها و استعداد های فراوانی که دارد نیازمند مرکزی رسمی با عنوان مرکز ویژه موسیقی است که با تلاش و همدلی مسئولان فرهنگی استان در سال آینده مقدمات احداث آن آغاز خواهد شد.

وی با تقدیر و تشکر از حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در حمایت از هنر و هنرمندان استان و نقش ارزنده ای که در اعتلای فرهنگی استان برعهده گرفته است، عنوان کرد : حضور ارکستر فیلارمونیک کردستان با وجود ۸۰ نفر از جوانان این خطه قابلیت های فراوانی در راستای تبدیل شدن به یک ارکستر کاملا حرفه ای رادارد و یکی از نقاط قوت هنری استان محسوب می شود.

وی با اشاره به حضور استاندار کردستان به عنوان رئیس هیأت امنای این ارکستر افزود: این حضور خود نشان دهنده عزم جدی مسئولین به منظور حمایت از هنر غنی استان است و بسیار خوشحالیم که توانستیم در راستای اعزام این گروه با تخصیص اعتبارلازم ایفای نقش کنیم.

وی به موفقیت های هنرمندان بخش موسیقی و تولیدات حوزه هنری استان در جشنواره های مختلف ملی و بین المللی اشاره کرد وگفت : این افتخارهای کسب شده متعلق به هنر غنی استان است و به همین منظور پیشنهاد احداث مرکز ویژه موسیقی در سنندج داده شد که با توجه به موافقت استاندار با این موضوع سال آینده مقدمات احداث این مرکز را درسنندج آغاز خواهیم کرد.

ارکستر فیلارمونیک کردستان به عنوان نماینده استان کردستان برای اولین بار در بخش اصلی سی ویکمین جشنواره موسیقی فجرحضور و روز یکشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۱۸ در سالن رودکی تهران اجرای برنامه خواهد داشت.