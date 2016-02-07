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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۲

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان:

۱۳ نفر از افراد رد صلاحیت شده در کرمان تایید شدند

۱۳ نفر از افراد رد صلاحیت شده در کرمان تایید شدند

کرمان-رئیس ستاد انتخابات استان کرمان گفت:۱۳نفر از افراد عدم احراز صلاحیت شده و ردصلاحیت شده در استان کرمان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند و هفت نفر از افراد تایید شده نیز ردصلاحیت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، حمید ذکااسدی اظهار کرد: لیست کاندیداهای تایید یا رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت کشور به ۹ حوزه اصلی اخذ رای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان کرمان اعلام شد.

وی بیان داشت: در لیست اعلام شده ۱۳ نفر از افراد عدم احراز صلاحیت شده و رد صلاحیت شده در استان کرمان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند و هفت نفر از افراد تایید شده نیز ردصلاحیت شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان تصریح کرد: فقط کسانی که توسط شورای نگهبان در این دوره رسیدگی رد شده اند می توانند ظرف سه روز مجددا به شورای نگهبان شکایت کنند و انشاالله اسامی نهایی تایید صلاحیت شدگان در ۲۶ بهمن ماه به وزارت کشور اعلام می شود.

ذکااسدی اعلام کرد: استان کرمان برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل را در زمینه امنیتی و سیاسی دارد.

 

کد مطلب 3043744

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