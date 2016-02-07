منتخب کادر فنی صبا برابر تیم خبرنگاران قمی به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقه دوستانه و خیرخواهانه‌ای که بین تیم منتخب کادر فنی صبای قم و تیم منتخب اهالی رسانه قم برگزار شد تیم کادر فنی صبا با حضور علی دایی ۶ بر یک تیم خبرنگاران را شکست داد.

در این دیدار که شامگاه شنبه در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، تیم کادر فنی صبا توانست با هنرنمایی علی دایی و گل‌های پرتعداد آقای گل جهان ۶ گل به ثمر رسانده و بازی باخته را از تیم منتخب خبرنگاران قمی ببرد.

علی دایی، بهزاد غلامپور، محمد دایی، محمدرضا مهرانپور، علی حاتم، حمید عباسی، سید جواد خارنی و محمدرضا کشوری فرد بخشی از بازیکنان تیم کادر فنی صبای قم را تشکیل دادند که حضور محمدرضا کشوری فرد سرپرست باشگاه صبا در نوع خود جالب توجه بود.

نفراتی چون رضا ملکی، جعفر عابدی، محمد چهرقانی، حامد اسماعیلی، عباس قاسم پور، فرشاد عرب، رضا سپاهی، امیر حسامی نژاد، جواد اشرفی، رضا جعفری، محمد جهانگیریان، آرش ایزدان، روح الله کرمانی، صادق چهرقانی و تعدادی از بازیکنان دیگر اعضای تیم منتخب خبرنگاران قم را تشکیل دادند.

در آغاز مسابقه رضا ملکی، جعفر عابدی، حامد اسماعیلی، محمد چهرقانی و عباس قاسم پور برای تیم خبرنگاران قمی و بهزاد غلامپور، علی دایی، محمدرضا مهرانپور، رضا کشوری فرد و محمد دایی برای تیم کادر فنی صبا به میدان رفتند.

تیم خبرنگاران قمی در این بازی توسط عباس قاسم پور به گل نخست رسید اما در ادامه علی دایی با چند گل پیاپی که یکی از آن‌ها از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید توانست بازی را به سود خود خاتمه دهد.

این بازی به همت موسسه فرهنگی ورزشی رسانه گستر کریمه اهل بیت(س) تشکل رسمی خبرنگاران ورزشی قم برگزار شد و باشگاه صبای قم، هیئت فوتبال استان قم و شبکه استانی نور به همراه چند حامی مالی در برگزاری این دیدار نمادین مشارکت کردند.