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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۲۸

فراخون شرکت در «مسابقه ۵۷» رادیو تهران

فراخون شرکت در «مسابقه ۵۷» رادیو تهران

ویژه برنامه «مسابقه ۵۷» شبکه رادیویی تهران با محوریت انقلاب اسلامی از متقاضیان جهت شرکت در مسابقه ثبت نام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر شبکه رادیویی تهران با تدارک ویژه برنامه های متعدد و متنوع دستاوردها و موفقیت های پیروزی انقلاب اسلامی را به رخ همگان می کشد.

یکی از این برنامه ها ویژه برنامه «مسابقه ۵۷» شبکه رادیویی تهران است که با محوریت انقلاب اسلامی از متقاضیان جهت شرکت در مسابقه ثبت نام می کند.

 این برنامه جُنگ شاد و مفرح در قالب مسابقه، روایتگر خاطرات انقلابی است. در این مسابقه اطلاعات عمومی شنوندگان با موضوع انقلابی سنجیده می شود، مرحله بعدی به سوالات معکوس اختصاص یافته و شرکت کننده ای که امتیاز آن به ۲۰ برسد، برنده این مسابقه خواهد بود.

این مسابقه هر روز جز جمعه ها از ساعت ۱۷:۳۰ با اجرای مسابقه و قطعات نمایشی همراه شنوندگان است.

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام با شماره تلفن های ۳۳۹۱۴۱۴۱-۳۳۹۱۴۱۴۲ تماس حاصل کنند تا جهت شرکت در مسابقه از آنها ثبت نام شود. سوالات و موضوع مسابقه نیز حول محور انقلاب اسلامی و بهمن ۵۷ تدارک دیده می شود.

کد مطلب 3043749
محیا رضایی کلانتری

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