مرز «چنگوله» در استان ایلام راه اندازی می شود

حسین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران به عنوان امن ترین و مهمترین مرز زمینی کشور شناخته می شود و بيشترين صادرات از مرز مهران، مصالح ساختمانی و مواد غذايی است كه بايد تغيير ساختار داشته باشيم و اين رويه تغيير کند.

وی با اشاره به اینکه مرز مهران از مرزهای امن كشور است و از اين فرصت می توان برای توسعه صادرات كالا بهره برد، گفت: مرزهای ما نياز به توسعه دارند و از اين رو بحث افزايش مرزها از جمله راه اندازی مرز چنگوله در دستور كار مسئولان مرزی ايلام و عراق قرار گرفته است.

وی تاكيد كرد: بايد امكانات سخت افزاری و نرم افزاری بيش از پيش افزايش يابد تا با توجه به رفع تحريم ها پس از برجام شاهد رونق مرزها باشيم.

کلانتری اضافه کرد: به دلیل اینکه پایانه مرز مهران در ایام اربعین شاهد حجم زیادی از زائران است، قصد داریم، نقطه مرزی چنگوله در شهرستان مهران برای تسهیل در رفت و آمد را بازگشایی کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام گفت: مرز «چیلات» در شهرستان دهلران از توابع استان ایلام با کشور عراق راه اندازی می‌شود و امیدواریم با راه اندازی این نقطه مرزی، روند تردد زائران در ایام اربعین حسینی با سهولت بیشتر انجام شود.

وی افزود: مرز مهران به دلیل نزدیک بودن و امنیت کامل، مهمترین مرز زمینی کشور برای سفر عتبات عالیات است و به همین منظور مورد استقبال تجار و زائران قرار دارد.