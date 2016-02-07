متقاضیان جذب تا ۲۶ بهمن برای ثبت نام فرصت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امکان ثبت نام متقاضیان جذب اعضای هیات علمی در فراخوان بهمن ۹۴ (عضویت پیمانی و طرح سربازی) از طریق سامانه جامع جذب اعضای هیات علمی (نور رضوی) به آدرس https://farakhan.mjazb.ir فراهم شده است.
متقاضیان تا ۲۶ بهمن ۹۴ فرصت دارند به آدرس مذکور مراجعه کرده و با توجه به نیازهای اعلام شده توسط دانشگاهها نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
بنابراین گزارش، از ۳ تا ۱۶ اسفند ۹۴ پالایش اولیه صورت می گیرد و از ۱۷ اسفند ۹۴ تا ۳۰ اردیبهشت ۹۵به مدت دو ماه نیم فرایند جذب در دانشگاهها آغاز می شود.
به گزارش مهر، در فراخوان جذب اعضای هیات علمی بهمن ۹۴، سهمیه دانشگاهها به گفته رئیس مرکز جذب وزارت علوم کاهش یافته و ردیفهای استخدام به تعداد مورد نیاز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین نشده است.
در این فراخوان فقط ۳۰۰ نفر جذب دانشگاهها خواهند شد.
نظر شما