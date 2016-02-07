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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

فرماندار آبادان خبر داد:

۳۲ نامزد انتخاباتی مجلس در آبادان تائید صلاحیت شدند

۳۲ نامزد انتخاباتی مجلس در آبادان تائید صلاحیت شدند

آبادان - فرماندار ویژه آبادان گفت: صلاحیت ۳۲ نامزد انتخاباتی در این شهرستان از سوی شورای نگهبان تائید شد.

عزیزاله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ۵۱ نامزد تائید شده از سوی هیئت اجرایی ۳۲ نفر در نهایت از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند.

به گفته وی، کسانی که در این مرحله صلاحیتشان تائید نشده می توانند ظرف مدت سه روز اعتراض خود را اعلام کنند.

شهبازی اظهار کرد: بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر در قالب هیئت‌های اجرایی و نظارت کار رای گیری را در ۱۴۲ شعبه پیش بینی شده در شهرستان آبادان (آبادان، اروندکنار، بخش مرکزی و چوئبده) انجام می دهند.

به گزارش مهر، از حوزه انتخابیه شهرستان آبادان ۵۴ نفر متقاضی نامزدی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند که در همان ابتدا یک نفر انصراف داد و دو نفر نیز از سوی هیئت اجرایی صلاحیتشان احراز نشد.

کد مطلب 3043758

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