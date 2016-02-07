تشکیل اداره امور ادیان در اینگوشتیا

به گزارش خبرگزاری مهر، یونوس بِک یِفکوروف رئیس جمهوری اینگوشتیا واقع در فدراسیون روسیه فرمانی برای تشکیل اداره امور ادیان زیر نظر رئیس این جمهوری صادر کرد.

وی در نشست خبری تاکید کرد: «پیشنهاد تاسیس این ارگان جدید را رئیس دولت طرح کرده است که این اداره از روحانیون برجسته و فعالان دینی برخوردار از تجربه کافی در حوزه آموزش دینی تشکیل خواهد شد.»

این ارگان جدید بایستی در مدتی کوتاه وضعیت ادیان را مشخص کرده و برنامه فعالیت و همچنین برنامه تربیت دینی – معنوی جوانان و برگزاری اعیاد و برنامه­های مهم اجتماعی را تدوین کند.

علاوه بر این، اداره امور ادیان در آینده نزدیک پیشنهاداتی برای بهبود کار مفتیان و تشکیل شورای علما و همچنین تشکیل شورای اجتماعی زیر نظر این اداره به رئیس دولت ارایه خواهد کرد.

این اداره همچنین به بررسی مسایل مرتبط با فعالیت کمیته در امور حج، کنترل بر کار مدارس دینی، تدریس «اصول دین» در مدارس، ترویج ادبیات اسلامی و همچنین سازماندهی تعاملات نزدیک با مناطق روسیه و جوامع اسلامی در خارج از کشور خواهد پرداخت.

چندی پیش یِفکوروف، رئیس جمهوری اینگوشتیا نسبت به فعالیت شورای مفتیان منطقه ابزار نارضایتی کرده و پیشنهاد داد که در این اداره تغییراتی صورت بگیرد و در ترکیب شورای علما تجدید نظر شود. وی راجع به ضرورت انتقال وظایف مفتیان در امور سازماندهی حج به دولت اینگوشتیا نیز تاکید کرده بود.