آغاز ثبت نام کنکور از فردا/ اعلام جزئیات آزمون سراسری ۹۵

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آزمون سراسری سال ۹۵ به منظور پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی و پردیس های خودگردان و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی و همچنین کد رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد برگزار می شود.

وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام به همراه اطلاعیه تکمیلی سازمان سنجش از بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه ۹۴ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده می شود.

توکلی گفت: ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۵ از روز دوشنبه ۱۹ بهمن ۹۴ از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش sanjesh.org آغاز می شود و در روز چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه پایان می پذیرد.

وی یادآور شد: هر داوطلب برای ثبت نام در آزمون سراسری سال ۹۵ ضرورت دارد در مهلت تعیین شده ضمن مطالعه دفترچه راهنما و اطلاعیه های مربوط نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

هزینه ۱۸ هزار تومانی ثبت نام در کنکور سراسری ۹۵

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی صورت می گیرد. داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن‌ها فعال است با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۱۸۰.۰۰۰ ريال (۱۸ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در پذیرش، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه در مراحل مختلف فرآیند این آزمون امکان ارسال پیام کوتاه برای اطلاع داوطلبان وجود دارد، داوطلبانی که تمایل دارند از سرویس پیام کوتاه استفاده کنند می توانند علاوه بر هزینه ثبت نام ۵ هزار ريال را بعنوان وجه استفاده از این خدمات پرداخت کنند.

توکلی گفت: دارندگان دیپلم نظام قدیم (بدون توجه به نوع دیپلم)، دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی و یا فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی (بدون توجه به نوع مدرک پیش دانشگاهی) می توانند بر اساس رشته های تحصیلی مورد علاقه خود متقاضی یکی از گروه های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی شوند.

شرایط شرکت در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی علاوه بر گروه آزمایشی اصلی

وی تاکید کرد: در آزمون سراسری سال ۹۵ همانند سال گذشته به هر یک از داوطلبان گروه های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و زبان های خارجی که علاقمند به شرکت در گروه هنر هستند اجازه داده می شود در این گروه نیز ثبت نام کنند و با پرداخت ۱۸۰ هزار ريال دیگر متقاضی شرکت در آزمون این گروه شوند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: همچنین در آزمون سراسری سال ۹۵ همانند سال گذشته به هر یک از داوطلبان گروه های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر که علاقمند به شرکت در گروه زبان های خارجی هستند اجازه داده می شود در این گروه نیز ثبت نام کنند و با پرداخت ۱۸۰ هزار ريال دیگر متقاضی شرکت در آزمون این گروه شوند.

میزان هزینه اعلام شرکت در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی

وی افزود: داوطلبان علاقمند به شرکت در رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور و دانشگاه های غیر دولتی باید نسبت به پرداخت مبلغ ۹۲ هزار ريال دیگر به عنوان وجه ثبت نام از طریق سایت سازمان سجش اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: تمامی داوطلبان باید در یک مرحله و در یک جلسه به سئوالات عمومی و اختصاصی خود در هر گروه آزمایشی پاسخ دهند.

توزیع کارت آزمون در روزهای ۲۰ تا ۲۳ تیرماه ۹۵

وی با اشاره به زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون گفت: کارت شرکت در آزمون تمامی داوطلبان از روز یکشنبه ۲۰ تیر تا چهارشنبه ۲۳ تیرماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی داوطلب شده اند در زمان دریافت کارت باید بر حسب مورد کارت های گروه آزمایشی دوم و یا گروه آزمایشی دوم و سوم را دریافت کنند.

برگزاری آزمون در روزهای ۲۴ و ۲۵ تیرماه ۹۵

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال ۹۵ در صبح و بعد از ظهر روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ تیرماه ۹۵ در حوزه های امتحانی مربوط برگزار می شود و کارنامه در دهه دوم مردادماه منتشر می شود.