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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۰

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

دهه فجر نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران است

دهه فجر نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران است

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: دهه فجر نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و باشکوه‌ترین روزهای تاریخ کشور در این ایام رقم خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاتمی شامگاه شنبه در جمع نمازگزارن مسجد قائم آل محمد (ص) در منطقه کوی فرهنگ افزود: ایام الله دهه فجر مهمترین واقعه تاریخ در نظام جمهوری اسلامی ایران است و هرگز فراموش نخواهد شد. 

وی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در تمام برهه های زمانی با اقتدار مردم توانسته فتنه های دشمن را حنثی کند. 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر که بزرگ‌ترین روز ملی تاریخ ایران است باید باشکوه و نشاط بیشتری برگزار شود.

خاتمی افزود: دهه فجر نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و باشکوه‌ترین روزهای تاریخ کشور در این ایام رخ‌داده و آسایش و اقتدار و استقلال امروز ما و اینکه خودمان را خادم ملت معرفی می‌کنیم، به برکت انقلاب اسلامی است.

امام‌جمعه زنجان تصریح کرد: محرومیت‌زدایی بعد از پیروزی انقلاب مایه افتخار است و اینها همه به برکت انقلاب هستند و امروز کشور ایران توانسته در همه عرصه های اقتصادی، پزشکی و نظامی استقلال داشته باشد و امروز ایران حرف اول را در بحث های علمی می زند. 

خاتمی گفت: باگذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام باصلابت و بدون تکیه‌بر شرق و غرب و با مردم‌سالاری دینی به راه خود ادامه می‌دهد و روزبه‌روز مقتدر می‌شود.

وی گفت: انقلاب اسلامی در مقابل دو ابرقدرت شرق و غرب ایستاد و انقلاب اسلامی بر سلطه غرب و شرق پایان داد.

خاتمی بابیان اینکه در زمان انقلاب تنها پنج شهر کشور گازرسانی انجام‌شده بود، افزود: در حال حاضر بیش از هزار شهر ایران از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و ایران در حوزه پزشکی متخصصان زیادی دارد. 

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: باید دهه فجر برای همگان الگو و سرمشق باشد و همیشه ماندگار بماند و فراموش نشود.

خاتمی گفت: با حضور پرشور مرمی و رهبری فرزانه امام راحل در نهایت شاهد پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ بودیم.

وی ابراز کرد: نسل سوم و چهارم انقلاب، شرایط قبل از پیروزی انقلاب را ندیده اند، ضروری است این نسل بدانند که مردم ایران با اتحاد و دست خالی، موجب سقوط شاهنشاهی که آمریکا و قدرت‎های بزرگ از آن دفاع می‎کردند شد.

کد مطلب 3043774

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