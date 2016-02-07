به گزارش خبرنگار مهر، علی خاتمی شامگاه شنبه در جمع نمازگزارن مسجد قائم آل محمد (ص) در منطقه کوی فرهنگ افزود: ایام الله دهه فجر مهمترین واقعه تاریخ در نظام جمهوری اسلامی ایران است و هرگز فراموش نخواهد شد.
وی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در تمام برهه های زمانی با اقتدار مردم توانسته فتنه های دشمن را حنثی کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: گرامیداشت ایامالله دهه فجر که بزرگترین روز ملی تاریخ ایران است باید باشکوه و نشاط بیشتری برگزار شود.
خاتمی افزود: دهه فجر نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و باشکوهترین روزهای تاریخ کشور در این ایام رخداده و آسایش و اقتدار و استقلال امروز ما و اینکه خودمان را خادم ملت معرفی میکنیم، به برکت انقلاب اسلامی است.
امامجمعه زنجان تصریح کرد: محرومیتزدایی بعد از پیروزی انقلاب مایه افتخار است و اینها همه به برکت انقلاب هستند و امروز کشور ایران توانسته در همه عرصه های اقتصادی، پزشکی و نظامی استقلال داشته باشد و امروز ایران حرف اول را در بحث های علمی می زند.
خاتمی گفت: باگذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام باصلابت و بدون تکیهبر شرق و غرب و با مردمسالاری دینی به راه خود ادامه میدهد و روزبهروز مقتدر میشود.
وی گفت: انقلاب اسلامی در مقابل دو ابرقدرت شرق و غرب ایستاد و انقلاب اسلامی بر سلطه غرب و شرق پایان داد.
خاتمی بابیان اینکه در زمان انقلاب تنها پنج شهر کشور گازرسانی انجامشده بود، افزود: در حال حاضر بیش از هزار شهر ایران از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و ایران در حوزه پزشکی متخصصان زیادی دارد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: باید دهه فجر برای همگان الگو و سرمشق باشد و همیشه ماندگار بماند و فراموش نشود.
خاتمی گفت: با حضور پرشور مرمی و رهبری فرزانه امام راحل در نهایت شاهد پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ بودیم.
وی ابراز کرد: نسل سوم و چهارم انقلاب، شرایط قبل از پیروزی انقلاب را ندیده اند، ضروری است این نسل بدانند که مردم ایران با اتحاد و دست خالی، موجب سقوط شاهنشاهی که آمریکا و قدرتهای بزرگ از آن دفاع میکردند شد.
نظر شما