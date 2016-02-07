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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

راننده تاکسی ای که خطبه نهج البلاغه پخش می کند!

راننده تاکسی ای که خطبه نهج البلاغه پخش می کند!

حجت الاسلام زائری در اینستاگرام خود از یک راننده تاکسی بی ادعا گفته است.

زائری نوشته است: خسته شده بودم بس كه از راننده هاي تاكسي خواهش كرده بودم نوار موسيقي را خاموش كنند ، در طول روز از اين تاكسي به آن تاكسي از اين طرف بيروت به آن طرف ، از دانشگاه به كتابفروشي و از اين مركز به آن مؤسسه. آخرين تاكسي توي تاريكي شب غافلگيرم كرد. وقتي سوار شدم ديدم صداي دلنشين و سوزناك قرائت خطبه همام است ! با تعجب پرسيدم: اين چيه ؟ راننده تاكسي كه هنوز نمي دانست شيعه هستم با لحن شيرين و پرشوري گفت : اين خطبه متقين است از امام علي در نهج البلاغه! بعد كه خودم را معرفي كردم و فهميد مسلمانم و ايراني گفت: اين تاكسي منبر سيار من است. از هر بهانه اي استفاده مي كنم تا در طول روز سر صحبت را با مسافرها باز كنم و حرفي از اهل بيت بزنم ، مگر حديث نداريم كه "إحيوا أمرنا ، ، رحم الله من أحيا أمرنا " ! ...
با خودم فكر كردم اين همه مؤسسات عريض و طويل ديني به كنار ... خود من كه به دلخوشي همين حديث هيأت قرآني إحيا را براي إحياي امر اهل بيت تأسيس كرده ام به اندازه حاج محسن ، راننده بي ادعاي تاكسي در كف خيابان و بين مردم براي دين پيامبر و مكتب اهل بيتش خاصيت دارم ؟

کد مطلب 3043779

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