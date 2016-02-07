راننده تاکسی ای که خطبه نهج البلاغه پخش می کند!

زائری نوشته است: خسته شده بودم بس كه از راننده هاي تاكسي خواهش كرده بودم نوار موسيقي را خاموش كنند ، در طول روز از اين تاكسي به آن تاكسي از اين طرف بيروت به آن طرف ، از دانشگاه به كتابفروشي و از اين مركز به آن مؤسسه. آخرين تاكسي توي تاريكي شب غافلگيرم كرد. وقتي سوار شدم ديدم صداي دلنشين و سوزناك قرائت خطبه همام است ! با تعجب پرسيدم: اين چيه ؟ راننده تاكسي كه هنوز نمي دانست شيعه هستم با لحن شيرين و پرشوري گفت : اين خطبه متقين است از امام علي در نهج البلاغه! بعد كه خودم را معرفي كردم و فهميد مسلمانم و ايراني گفت: اين تاكسي منبر سيار من است. از هر بهانه اي استفاده مي كنم تا در طول روز سر صحبت را با مسافرها باز كنم و حرفي از اهل بيت بزنم ، مگر حديث نداريم كه "إحيوا أمرنا ، ، رحم الله من أحيا أمرنا " ! ...

با خودم فكر كردم اين همه مؤسسات عريض و طويل ديني به كنار ... خود من كه به دلخوشي همين حديث هيأت قرآني إحيا را براي إحياي امر اهل بيت تأسيس كرده ام به اندازه حاج محسن ، راننده بي ادعاي تاكسي در كف خيابان و بين مردم براي دين پيامبر و مكتب اهل بيتش خاصيت دارم ؟