مسابقات اتومبیلرانی شتاب قهرمانی استان کرمانشاه برگزار می شود

رضا پوطی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مسابقات اتومبیلرانی شتاب قهرمانی استان کرمانشاه به مناسبت دهه فجر خبر داد.

وی گفت: این مسابقه از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۳ بهمن ماه در محل دهکده المپیک کرمانشاه برگزار خواهد شد.

دبیر هیات موتور سواری و اتومبیلرانی استان کرمانشاه گفت: علاقمندان جهت نامنویسی و کسب اطلاع بیشتر می توانند با شماره تلفن ۳۸۲۲۹۷۹۰ تماس حاصل کنند.

پوطی همچنین به نتایج مسابقات قهرمانی استان موتور کراس استان در ۱۵ بهمن ماه اشاره کرد و اظهار داشت: در پایان این مسابقات که در کلاس آزاد انجام شد آقایان محمد بدرخانی ايوانی در جایگاه اول، رضا ناصری در جایگاه دوم و عرفان کرمی از شهرستان جوانرود در جایگاه سوم این دوره از مسابقات قرار گرفتند که توسط تنی چند از فرماندهان نیروی انتظامی و مسئولين هیات موتورسواری و اتومبیلرانی به نفرات برتر کاپ قهرمانی اهدا شد.