«چغاسبز» به مرکز گردشگری جهانی تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در پارک تفریحی چغاسبز ایلام اظهار کرد: در فاز اول این طرح به میزان ۶۰ هکتار اقدام های لازم برای تبدیل این منطقه به مرکز گردشگری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: این مرکز با هدف غنی سازی اوقات فراغت مردم و توسعه فضاهای گردشی و ورزشی ایجاد می شود که در این زمینه نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه های اجرایی و ارگان های استان هستیم.

استاندار ایلام تاکید کرد: بدون شک توسعه فضاهای فرهنگی و گردشگری موجب جذب گردشگران بیشتر و رونق و تقویت این صنعت در استان ایلام خواهد شد.

وی فزود: دون شک تقویت حوزه شهری و توسعه فضاهای تفریحی گسترش هر چه بیشتر فضای نشاط و امید در جامعه و رفاه حال شهروندان را به دنبال دارد.

استاندار ایلام اظهار کرد: مردم ایلام شایسته برخورداری از بهترین امکانات شهری بوده و در این زمینه شهرداری ایلام اهتمام جدی دارد.