گامی برای صادرات مرکبات مازندران برداشته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان صبح یکشنبه در جمع فعالان بخش کشاورزی در ساری با اشاره به اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریالی برای آب‌بندان ها در استان گفت: این تخصیص‌ها تا سال آینده ادامه داشته و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز برای توسعه گلخانه‌ها مصوب شده است که با این اوصاف خواهیم توانست گامی در جهت رفع مشکلات و توسعه این بخش برداریم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در خصوص مشکلات پیش روی صادرات مرکبات استان گفت: با توجه به اینکه مازندران قطب کشاورزی کشور است و عمده محصول مرکبات کشور را نیز تولید می‌نماید؛ به دلیل عدم همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دولتی تاکنون گامی در برای رشد صادرات محصول مرکبات استان برداشته نشده و همچنان، عمده محصولات صادراتی استان، سیمان است.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مازندران تصریح کرد: مازندران به دلیل داشتن منابع آبی فراوان، اقلیم مناسب و همچنین وجود افراد توانمند، توانسته است در رتبه نخست کشور قرار گیرد ولی با استفاده از دانش نوین و فنّاوری روز، می‌توانیم شاهد کشاورزی و بهره‌برداران پیشرو باشیم.

وی بابیان اینکه توجه به رویکرد درون‌گرا به کشاورزی می‌تواند مهم‌ترین منبع ارزآوری در اقتصاد باشد افزود: اقتصاد درون کشور، مسئله‌ای است که نیازمند توجه جدی بوده و با توجه به اینکه فارغ‌التحصیلان زیادی در بخش کشاورزی فاقد شغل هستند، درصدد هستیم تا زمین‌های شیب‌دار را برای ایجاد شغل در اختیار آن‌ها قرار دهیم تا علاوه بر بهره‌گیری از فضاهای مناسب و رشد ارزآوری در این بخش به ایجاد اشتغال نیز همت گماشته باشیم.

رازجویان خاطرنشان کرد: در سالهایی که در تحریم به سر می‌بردیم کشورهای روسیه و CIS از محصولات کشور ترکیه استفاده می‌کردند اما اکنون با حذف تحریم‌ها این امکان فراهم‌شده است تا حضور ایران در صادرات محصولات مختلف بخصوص در بخش کشاورزی ملموس‌تر شده و رونق صادرات در زمینه‌های مختلف و درخشش مقتدرانه کشور در بازارهای مختلف را شاهد باشیم.

وی خواستار همکاری بیشتر بخش خصوصی با دولت شد و افزود: در راستای رسیدن به اهداف اقتصادی باید بخش دولتی در صدور مجوز آسان‌تر عمل نموده و تسهیلات به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و برای بخش خصوصی نیز تولیدات دانش‌بنیان همراه با بسته‌بندی مناسب ارائه شود.