به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نشست‌های تخصصی «سینمای مستند» از سوی انجمن تهیه‌ کنندگان سینمای مستند ایران و انجمن مستندسازان سینمای ایران با همکاری دبیرخانه سی‌و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر (بخش مستند) و خانه‌ هنرمندان ایران از ۱۸ تا ۲۱ بهمن در محل این خانه برگزار می‌شود.

در نخستین روز یکشنبه ۱۸ بهمن، نشست سینمای مستند با عنوان «ما و چشم اندازهای تازه دنیای فیلم و سینما» با حضور محمدعلی حسین نژاد، «روبرت سانکویست» مدیر ارشد شبکه بین‌المللی توزیع فیلم و محصولات رسانه‌ای در اروپا، علیرضا شجاع نوری و «سعيد رشتیان» رئیس هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در تالار استاد شهناز برگزار می‌شود.

در این نشست موضوعاتی همچون روندها و رویکردهای جدید در حوزه های تولید، عرضه و نمایش، تحولات جاری و جدید در علایق، رفتارها و عادات مخاطبان فیلم و مصرف کنندگان محصولات رسانه‌ای در دنیای امروز، اهمیت روزافزون و ضرورت گسترش همکاری‌های بین المللی در عرصه فیلم و سینما و فرصت ها و چالش های سینمای مستند در بستر تحولات و رویکردهای جدید مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند.

در دومین روز دوشنبه ۱۹ بهمن، نشست سینمای مستند با عنوان «مستندهای اجتماعی» با حضور روبرت صافاریان، مینا کشاورز و پوریا جهانشاد از ساعت۱۰ تا ۱۳ در تالار استاد شهناز برگزار می‌شود.

در این نشست موضوعاتی همچون مستند اجتماعی و منتقدان آن، آیا مستند می تواند دنیا را عوض کند؟ چگونه مستندهای اجتماعی می توانند تاثیرگذار باشند و جامعه را تغییر دهند؟ و مستند جامعه شناختی؛ ابزار واسازی واقعیت اجتماعی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرند.

در سومین روز سه شنبه ۲۰ بهمن، نشست سینمای مستند با عنوان «فرصت ها و موانع سینمای مستند ایران» با حضور محمد تهامی نژاد، پیروز کلانتری و مهدی گنجی از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در تالار استاد شهناز برگزار می شود.

در این نشست موضوعاتی همچون فیلم مستند و سینمای مستند و پخش فیلم به صورت شخصی، استفاده از پلتفرم های جدید پخش فیلم، فیلم های بدون سرمایه گذار در ایران مورد بحث و گفتگو قرار می گیرند.

در آخرین روز نیز چهارشنبه ۲۱ بهمن، نشست سینمای مستند با عنوان «نمایش یا اکران در مستندهای سینمایی» با حضور محمدمهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، امیرحسین علم الهدی دبیر شورای سیاست گذاری هنر و تجربه و جعفر صانعی مقدم نایب رئیس هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در تالار استاد شهناز برگزار می شود.

هفته نشست‌های تخصصی «سینمای مستند» از ۱۸ تا ۲۱ بهمن از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در تالار استاد شهناز به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. ورود برای علاقمندان آزاد است.