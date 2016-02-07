استخراج کانی از فضا کلید می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرام آسمانی و سیارک ها حاوی فلزات گرانبهایی هستند که بر روی زمین نادر هستند. برای نمونه فلز «پلاتین» یا همان طلای سفید یکی از این کانی ها است که در اجرام آسمانی می توان یافت.
بر همین اساس کشور لوکزامبورگ به دنبال استخراج کانی در فضا است و در این راستا اقداماتی را هم انجام داده است.
همچنین علیرغم هزینه نجومی استخراج کانی در فضا، بانک سرمایه گذاری ملی این کشور اعتباری را در ارتباط با پروژهای تحقیق و توسعه همسو با این هدف تخصیص داده است.
وزیر اقتصاد لوکزامبورگ در این باره گفت: چنین اقدامی برای سایر کشورها همچون کشتی ماهیگری در آب های بین المللی است یعنی اینکه ماهیگران مالک ماهی گرفته شده به دست خود هستند اما صاحب اقیانوس نیستند.
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