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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۵۹

ماجرای خروج تماشاچیان از سالن فیلم جدید ده نمکی چه بود؟

ماجرای خروج تماشاچیان از سالن فیلم جدید ده نمکی چه بود؟

ده نمکی در اینستاگرام خود ماجرای دیشب پخش فیلم خود را بازگو کرده است.

ده نمکی گفته است: دروغ که هناق نیست در حالی که در کل ساعت نمایش فیلم در برج میلاد آن هم ساعت ۲ صبح فقط بیست سی نفر از جمعیت پانصد نفره سالن را ترک کردتد بی بی سی های وطنی برای عقده گشایی از صبح با دروغ پردازی چنین وا نمود می کنند که همه سالن را ترک کرده اند و این در حالی است که تمام سالن های نمایش دهنده فیلم در سطح شهر با ازدحام تکمیل ظرفیت فیلم را نمایش می دهند و حتی در برخی سالن ها مردم ایستاده فیلم را می بینند

کد مطلب 3043792

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