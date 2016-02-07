تمام ظرفیت های قانونی ومدیریتی برای حبس زدایی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر در نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان زندان ها با تبیین ظرفیت های قانونی و مدیریتی طرح کاهش جمعیت کیفری افزود: مسئولین به ویژه مدیران زندان ها باید بطور مداوم پرونده های زندانیان را بررسی نمایند تا در صورتی که فردی حائز شرایط استفاده از یکی از ظرفیت های قانونی باشد از آن استفاده نمایند.

این مقام ارشد قضایی گفت: همه باید برای کاهش جمعیت کیفری تلاش کنیم چرا که با تراکم جمعیت در زندان ها نمی توان برنامه های اصلاحی و تربیتی را به نحو احسن پیش برد.

جهانگیر تلاش برای اصلاح و تربیت زندانیان را تلاشی برای سالم سازی جامعه عنوان کرد و گفت: علاوه بر اینکه سالم سازی جامعه و توسعه امنیت از مهمترین نیازهای هر جامعه است، ما در برابر آیندگان اجتماع نیز مسئولیت داریم و باید جامعه ای سالم و عاری از ناهنجاری را به فرزندانمان تحویل دهیم.

مشاور رئیس دستگاه قضا فرهنگ سازی را پیش زمینه توسعه استفاده از مجازات جایگزین زندان و حبس زدایی عنوان کرد و گفت: باید برای آگاهی جامعه در این خصوص تلاش کافی صورت بگیرد تا استفاده از مجازات های جایگزین حبس به عنوان یک روش و مجازات مناسب تلقی شود.

وی گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که در جامعه بسیاری از مردم مجازات را صرفاً زندانی شدن فرد می دانند و اگر پرونده شکایتی آنان منجر به زندان نشود احساس می کنند نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه افزود: همه ما و ارگان های ذیربط باید تلاش کنیم تا این باور قدیمی از بین برود. چرا که بسیاری از مردم از آثار و تبعات منفی زندان بویژه بر روی خانواده ها آگاه نیستند.

رئیس سازمان زندان ها در ابتدای این نشست سراسری که در دومین روز دهه فجر و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می شد با تبریک فرارسیدن سی و هفتمین بهار انقلاب گفت: امام خمینی در عصر ظلمت و تاریکی ظهور کرد و بر اساس آموزه های اسلام، به مبارزه با فرهنگ طاغوت و احیای ارزش های اسلام پرداخت.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی سرمایه ای گرانقدر است گفت: امام بزرگوار و شهدا خدمت تاریخی خود را انجام دادند و امروز وظیفه ماست که برای تحقق کامل آرمان های انقلاب تلاش کنیم.

جهانگیر گفت: امام خمینی(ره) ظرفیت های اسلام را باز مهندسی نمود و اسلام را در همه شئون زندگی مردم احیا نمود.

وی با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات یادگار امام راحل و نشان دهنده توجه ویژه آن بزرگوار به نقش مردم در نظام اسلامی بود.

رئیس سازمان زندان ها به همه مدیران تاکید کرد شرایط لازم را برای حضور زندانیان در فرآیند انتخابات فراهم نمایند.

رئیس سازمان زندانها در پایان این نشست از کلیه مدیران و مسئولین زندان ها بخاطر توسعه فرهنگ نماز در زندان ها و کسب رتبه برتر کشوری برای هشتمین سال متوالی تقدیر کرد.