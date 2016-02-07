شهرداری در مدیریت بازار پرنده فروشان تهران تجدید نظر کند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از احتمال قاچاق یا فراهم شدن بستر برای قاچاق گونه‌های حیات وحش در بازار پرنده فروشان تهران گفت: هدف اصلی از احداث این بازار ساماندهی وضعیت پرنده فروشان بازار مولوی و جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر قاچاق حیات وحش و شیوع بیماریهای مشترک انسان و حیوانات به ویژه آنفلوآنزای پرندگان بوده و زمانی که شهرداری از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز ایجاد مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی را دریافت کرد متعهد شد که در این مرکز تنها پرندگان زینتی خرید و فروش شوند.

محمدحسین بازگیر گفت: واحدهای تولیدی و خدماتی برای اعمال ملاحظات زیست محیطی و اجرای صحیح ضوابط و مقررات موظفند مسئول محیط زیست یا HSE داشته باشند یعنی یک نفر یا یک تیم آگاه به مقررات محیط زیست باید وجود داشته باشد تا بتوان امیدوار به رعایت قانون بود.

وی حضور نماینده سازمان محیط زیست در این بازار را تکذیب کرد و گفت: در جلساتی که به منظور ساماندهی این مرکز برگزار شد مقرر شد افرادی دارای صلاحیت و آگاه به قوانین و باید و نبایدهای شکار و صید توسط شهرداری جذب و در راستای شناسایی و برخورد با تخلفات احتمالی در این بازار فعالیت کنند که احتمالا فردی که عنوان شده آنجا حضور دارد، از همین افراد است.

بازگیر افزود: عدم اجاره غرفه‌ها به افراد متخلف، آموزش غرفه‌داران، اخذ تعهدات لازم از غرفه‌داران، اطلاع‌رسانی و تبلیغات محیطی در خصوص مقررات محیط زیست و گونه‌های غیرمجاز و حضور شخصی که بتواند گونه‌های مجاز را از غیرمجاز تشخیص دهد، از بدیهی‌ترین تکالیف مسئولان این مرکز است.

متخلفان حیات وحش نباید در بازار خدمات دریافت کند

وی درباره واگذاری غرفه به متخلف سابقه‌داری که چندی پیش، خبر توقیف حیوانات آسیب‌دیده‌اش در هنگام معرکه‌گیری منتشر شده بود، در یکی از غرفه‌های این بازار ابراز تاسف کرد و افزود: ما انتظار نداریم این مرکز به پایگاهی برای سوداگری، تخلف و قاچاق حیات وحش مبدل شود. شهرداری متعهد شده، غرفه‌های این مرکز را به افراد صالح و ذیصلاحی واگذار کند که با اهمیت خزانه ژنتیکی آشنا باشند نه این که یک متخلف سابقه‌دار غرفه تخویل بگیرد، حمایت شود و خدمات دریافت کند!

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران ادامه داد: این مرکز بخشی از خدمات شهرداری به مردم به شمار می‌رود و با هزینه شهروندان احداث شده بنابراین نباید اجازه داد مورد سوء استفاده متخلفان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف برخورد جدی خواهد کرد. ضمن اینکه از مسئولان شهرداری هم توقع داریم به تعهدات خود پایبند باشند و نسبت به فسخ قرارداد غرفه‌دارانی که قانون را رعایت نمی‌کنند اقدام کنند.

بازگیر در خصوص سر بریدن وحشیانه پرندگان و فروش گوشت و پوست آنها به متقاضیان در ملاء عام در بازار پرنده فروشان تهران نیز تصریح کرد: این عمل علاوه بر تخلف زیست محیطی، تهدیدی علیه بهداشت و سلامت عمومی محسوب می شود که در صورت مشاهده بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هم ما برخورد می‌کنیم، هم از بهداشت و دامپزشکی خواهانیم که برخورد کنند. ان شاء الله این موارد را مجددا در روزهای آینده از کلیه دستگاه‌های مسئول به ویژه شهرداری مورد پیگیری قرار خواهیم داد.

شهرداری در رابطه با مدیریت مرکز تجدیدنظر کند

وی با بیان اینکه رعایت قانون در این بازار پرنده فروشان تهران باید اولویت مدیریت این مرکز باشد، گفت: اگر مدیریت فعلی نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند با متخلفان برخورد قاطعانه صورت دهند و غرفه‌های متخلف را تعطیل کنند، شهرداری موظف است در رابطه با مدیریت مرکز تجدیدنظر کند در غیر این‌صورت ناگزیر خواهیم شد موضوع را از طریق مراجع قضایی و با استفاده از یگان حفاظت محیط زیست و همکاری نیروی انتظامی دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه شهرداری به عنوان مجری این پروژه در صورت تمایل توانایی کنترل تخلفات در این مجموعه را دارد گفت: خواسته سازمان حفاظت محیط زیست از شهرداری این است که در کنار همه بخش‌هایی که برای مدیریت این مرکز اختصاص داده یک تیم محیط زیستی به منظور جلوگیری از تخلفات در این مرکز دایر کند.

بازگیر در پایان ضمن انتقاد از نحوه انتقال اخبار محیط زیستی گفت خبرها را نباید به گونه‌ای عنوان کنیم که کوتاهی و عدول از تعهدات قانونی یا تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی پشت محدودیت‌های محیط زیست یا خلأهای قانونی پنهان بماند بلکه باید مطالبات مردمی و دغدغه‌های علاقمندان را بر سر کسانی که قوانین محیط زیست را نادیده می‌گیرند آوار کرد تا به خود جرات تخریب محیط زیست را ندهند یا دست‌کم مقداری از جسارتشان کاسته شود.

بازار پرنده‌فروشان آزادگان تهران محلی برای خرید و فروش قانونی پرندگان زینتی است اما برخی غرفه‌داران قول تهیه فلامینگو، قو، یا حتی توله شیر و خرس و گرگ هم به خریداران می‌دهند. مدیر مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی تهران در این باره اعلام کرده که نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در این مرکز حضور دارد تا تخلفی صورت نگیرد و فردی که خود را نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی عنوان کرده به رسانه‌ها گفته است اینکه غرفه داران خارج از بازار اقدام به فروش گونه های غیرمجاز کنند، مسئولیتی را متوجه مسئولان بازار نمی‌کند.