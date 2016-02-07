اجرای طرح غربالگری فشارخون، دیابت و چربی خون در گلشهر گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رستمی در حاشیه اجرای طرح غربالگری فشارخون، دیابت و چربی خون که صبح یکشنبه در محل مرکز درمانی گلشهر در حال اجراست، در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر اظهار داشت: در راستای طرح تحول نظام سلامت، شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان اجرای طرح غربالگری فشارخون، دیابت و چربی خون در افراد دارای ۳۰ سال به بالا را در دستور کار قرار داده است که به همین دلیل که هم اکنون این طرح در شهر گلشهر گلپایگان شروع شده است.

وی افزود: بر اساس این طرح تمامی افراد ۳۰ سال به بالا به صورت رایگان آزمایش قندخون و چربی خون برای آنها انجام خواهد شد، همچنین فشارخون، قد و وزن آنها نیز چک می شود که در صورت وجود این بیماریها در افراد تست شده، پرونده تشکیل و تحت مراقبت پزشک قرار خواهند گرفت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان با بیان اینکه اجرای این طرح به دلیل وجود بیماری های فشارخون و دیابت شایع در بین مردم است که متأسفانه اغلب افراد مبتلا از وجود آن بی اطلاع هستند، افزود: وجود این بیماری های نهفته باعث بروز مشکلاتی برای افراد جامعه شده و متأسفانه یکسری از علل مرگ و میر در ارتباط با بیماری های قلبی و عروقی مربوط به فشارخون یا دیابت است.

وی تاکید کرد: به منظور کاستن از مرگ و میر در جامعه و کنترل این بیماری طرح غربالگری در حال اجراست و به دستور و برنامه ریزی وزارت بهداشت و درمان این طرح به صورت رایگان در کشور انجام خواهد شد و اولین اجرای آن در این شهرستان در شهر گلشهر خواهد بود.

رستمی با اذعان به اینکه تاکنون حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر از اهالی دارای ۳۰ سال به بالا از اجرای طرح غربالگری فشارخون، دیابت و چربی خون در شهر گلشهر گلپایگان استقبال کرده اند، تصریح کرد: با اجرای این طرح امیدواریم تا پایان بهمن ماه سال جاری بتوانیم افراد بالای ۳۰ سال را در این منطقه تحت پوشش قرار دهیم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد طرح غربالگری فشارخون، دیابت و چربی خون به صورت رایگان در سال آینده در کل شهرستان گلپایگان برای افراد بالای ۳۰ سال اجرا شود.