کرمانشاه۲۹۱ هزار بیسواد دارد/ اعمال محدودیت برای بیسوادان ازسال۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بسامی صبح امروز یکشنبه در نشستی خبری ضمن تبریک ایام الله دهه فجر به ارائه گزارشی از روند رو به رشد سواد آموزی پرداخت و گفت: سامانه سواد آموزی ۴ سال است که در کشور راه اندازی شده و به قدری دقیق است که اطلاعات ۵۲ میلیون نفر را را با تمام مشخصات حائز اهمیت در خود جای داده است تا وضعیت تحصیلات آنها مشخص شود.

وی با بیان اینکه فعلا وضعیت ۴ میلیون نفر از این ۵۲ میلیون نفر مشخص نیست، افزود: کرمانشاه به تبعیت از کشور این دقت نظر را دارد که وضعیت افراد را از نظر سواد مشخص کند.

بسامی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال ۹۰ تعداد بی سوادان بالای ۱۰ سال استان ۳۲۰ هزار نفر و تعداد بی سوادان ۱۰ تا ۴۹ سال نیز ۱۰۴ هزار نفر بوده، که بر اساس آن به ازای هر ۶ باسواد یک بی سواد وجود داشته است.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه یادآور شد: آمار بی سوادان استان در سال ۹۳ که فعلا در حد برآورد است ۲۹۱ هزار نفر بالای ۱۰ سال و ۸۰ هزار نفر بین ۱۰ تا ۴۹ سال اعلام شده است.

بسامی اظهار داشت: سال ۹۴ براساس شیوه سنجش بی سوادان از طریق سامانه، میزان بی سوادان ریزش کرد و تقلیل یافته و به رقمی کمتر از برآورد صورت گرفته رسیده است.

وی گفت: هر ساله یک حجمی از سوی وزارت آموزش و پروش به استان ها ابلاغ می شود که طی سال نسبت به با سواد کردن آنها در سه دوره سوادآموزی، تحکیم و انتقال اقدام کنند.

تحقق ۹۴ درصدی سهمیه سودآموزی کرمانشاه در سال جاری

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از اختصاص سهمیه ۱۸ هزار نفری به استان کرمانشاه در سال ۹۴ خبر داد که تاکنون ۹۴ درصد آن محقق شده است.

بسامی ادامه داد: از این سهمیه ۱۰ هزار نفر باید در دوره های سواد آموزی، ۵ هزار نفر در دوره های انتقال و ۳ هزار نفر در دوره تحکیم آموزش داده می شد که تا کنون ۹۴ درصد این رقم یعنی حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر آموزش داده شده اند.

وی با بیان اینکه سخت ترین بخش سوادآموزی همان دوره سواد آموزی است، گفت: در استان کرمانشاه برخلاف سایر استان ها بیشترین سهم مربوط به این دوره و حدود ۶۴ درصد است و با وجود این در شهریور ماه ۹۴ و طی ارزیابی های ماهانه توانستیم جایگاه سوم کشور را به خود اختصاص دهیم.

بسامی در خصوص جایگاه استان کرمانشاه از نظر تحقق حجم ابلاغی نیز، اظهار داشت: از این نظر در سال ۹۲ استان کرمانشاه جایگاه ۲۷ کشور، سال ۹۳ جایگاه ۱۸ کشور و سال ۹۴ جایگاه ۱۰ کشور را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که اگر مانند سایر استان ها در حجم ابلاغی درصد کمتری را به دوره سواد آموزی نسبت به سایر دوره ها اختصاص می داد در جایگاه بهتری قرار می گرفت.

اعمال تشویق و محدودیت برای کاهش بی سوادی

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: هم اکنون میزان بی سوادان و افراد باسواد کشور را سامانه سوادآموزی کشور اعلام می کند و از دقت بالایی برخوردار است.

وی از پرداخت ۶۹۰ هزار تومان به آموزش دهنده ها به ازای با سواد کردن هر فرد خبر داد و گفت: مشوق هایی نیز برای افراد بی سواد در نظر گرفته شده و به هر بی سواد نیز ۱۳۴ هزار تومان پرداخت می شود.

بسامی ادامه داد: به ازای آموزش در دوره انتقال به آموزش دهنده ۸۰۰ هزار تومان و به سواد آموز ۱۳۴ هزار تومان پرداخت می شود.

وی خسارت بی سوادان به جامعه را خسارت بالایی دانست و گفت: در دنیا این خسارت به ازای هر نفر ۱۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و این رقم در ایران و به ازای هر بی سواد در سال ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه اظهار داشت: برای باسواد کردن هر فرد بی سواد یک تا یک و نیم میلیون تومان هزینه می شود.

وی با بیان اینکه برای کنترل بی سوادی باید ورودی های آن مسدود شود از عدم ارائه خدمات عمومی چون گواهینامه و ... به افراد بی سواد از سال ۹۵ خبر داد تا از این طریق میزان بی سوادان به حداقل کاهش یابد.

بسامی تاکید کرد: روش های سنجش ما هم باید درست شود و در چنین شرایطی طی یک برنامه ۴ تا ۵ ساله بی سوادی قابل ریشه کن شدن است.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان اظهار داشت: ما به دلیل کمبود اعتبارات جزو استان هایی هستیم که به بحث آموزش اتباع ورود نکرده ایم.