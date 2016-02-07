رضا سیار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان بررسی صلاحیت کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان گفت: تعداد تأیید صلاحیت شدگان نامزدهایی که در این دوره انتخابات در حوزه انتخابیه قم ثبت نام کردند به ۹۳ نفر رسید.

وی همچنین با بیان اینکه ۱۶۱ نفر در قم برای انتخابات دهم مجلس ثبت نام کرده بودند، افزود: از این تعداد، صلاحیت ۵۲ نفر تأیید نشد و ۱۶ نفر نیز انصراف دادند یا تقاضای انتقال به حوزه‌های دیگر انتخاباتی داشتند.

فرماندار قم روز گذشته نیز در گفتگو با مهر از تأیید صلاحیت سه نفر از کاندیداهای مجلس خبرگان در این استان خبر داده بود.

وی با اشاره به مهلت قانونی برای اعتراض کاندیداهای مجلس خبرگان تأیید نشده، اظهار داشت: نتیجه نهایی ۲۱ بهمن‌ماه اعلام می‌شود.

استان قم یک نماینده در مجلس خبرگان رهبری و سه نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.