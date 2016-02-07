مصاف صبا و راه آهن در قم/ بازگشت صبا به مسیر پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امروز ادامه می‌یابد و در یکی از بازی‌ها تیم صبای قم میزبان شاگردان مهدی تارتار در تیم راه آهن تهران است.

صبا و راه آهن که هر یک با انگیزه‌های متفاوت در لیگ برتر رقابت می‌کنند به دنبال کسب نتیجه دلخواه برای بهبود موقعیت خود در جدول رده بندی هستند.

علی دایی و تیمش هفته گذشته در تبریز برابر گسترش فولاد این شهر غافلگیر شدند و در شرایطی که کسی منتظر پیروزی گسترش نبود، آبی پوشان تبریزی توانستند با ۲ گل صبا را با شکست بدرقه کنند.

این شکست در بدترین زمان ممکن برای صبا حادث شد زیرا آن‌ها در صورت پیروزی بر گسترش می‌توانستند تا رده سوم جدول بالا بروند اما این فرصت در تبریز به سادگی از دست رفت.

صبا در نقل و انتقالات نیم فصل اقدام به جذب پیام صادقیان و اکبر صادقی کرد و نیز یک بازیکن جوان به نام محمد بائوج رضایی را به تیم خود اضافه کرد و در مقابل قاسم دهنوی و هاشم بیک زاده، نام‌هایی هستند که باید به دیدن صبا بدون آن‌ها عادت کنیم.

پس از خروج این دو بازیکن که اولی به خونه به خونه بابل و دومی به ذوب آهن اصفهان رفت، حالا صبا در شرایط جدید فنی قرار گرفته و به نظر می‌رسد به تیمی یکدست‌تر از نیم فصل اول تبدیل شده باشد.

افزایش توان تهاجمی صبا با حضور پیام صادقیان و البته پیش از آن، فرید بهزادی کریمی در دیدار صبا برابر پرسپولیس به وضوح خود را نشان داد و پیش بینی می‌شود صبای نیم فصل دوم لیگ پانزدهم تیمی تهاجمی‌تر باشد.

آن‌ها امروز در ادامه مسابقات خود در نیم فصل دوم در قم به دنبال پیروزی بر راه آهن هستند و شرایط صبا به گونه‌ای است که فرصت زیادی برای اشتباه ندارند زیرا رقابت در هفته‌های باقی مانده لیگ برتر به اوج حساسیت خواهد رسید.

صبا با تکیه بر توان تهاجمی خود با موتورهای فعال تازه کار و البته نیروی دفاعی قابل توجهش با حضور بازیکنانی چون ماچادو، مسعود حق جو و امیرحسین صادقی می‌تواند در نیم فصل دوم به تیمی مدعی حتی برای قهرمانی تبدیل شود.

مهرانپور: نباید در خانه امتیاز از دست بدهیم

مربی تیم فوتبال صبای قم می‌گوید نباید در خانه امتیاز از دست بدهیم و پیروزی در بازی‌های خانگی برای صبا حیاتی و سرنوشت ساز است.

محمدرضا مهرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازی امروز برابر راه آهن کار آسانی در پیش نداریم و باید بگویم که فریب رتبه تیم راه آهن در جدول را نمی‌خوریم زیرا آن‌ها با هدف ارتقای رتبه‌شان در جدول وارد زمین می‌شوند.

وی افزود: تیم‌های پایین جدولی در نیم فصل دوم معمولاً انتحاری بازی می‌کنند و پیروزی بر این تیم‌ها کار دشواری است به ویژه این که تیم‌های انتهای جدولی چیزی برای از دست دادن ندارند و بدون واهمه کار می‌کنند.

مربی تیم فوتبال صبای قم گفت: نباید در این بازی و بازی‌های خانگی دیگر امتیاز از دست بدهیم زیرا مسابقات خانگی برای ما سرنوشت ساز است و تیمی که می‌خواهد سهمیه آسیایی بگیرد باید هم در خانه و هم در خارج از خانه به دنبال برد باشد.

مهرانپور بیان داشت: نمی‌خواهیم اتفاقات بازی با گسترش فولاد تکرار شود و برای این منظور بازیکنان ما باید بدانند که دیگر جایی برای اشتباهات فردی نیست.

وی عنوان کرد: در نیم فصل دوم بازی ساده‌ای برای هیچ تیمی وجود ندارد و نتایج هفته‌های باقی مانده در تعیین سرنوشت تیم‌ها اثرگذار است و صبا هم باید قدر موقعیت‌ها را بداند.

مصاف امروز دو تیم در شرایطی برگزار می‌شود که تیم راه آهن تهران در رده پانزدهم جدول قرار دارد و ۱۳ امتیازی است و در صورت پیروزی در صورت باخت سیاه جامگان به گسترش فولاد، می‌تواند یک رده در جدول بالا برود اما صبای قم که با ۲۸ امتیاز تیم ششم جدول است می‌تواند در صورت کسب ۳ امتیاز یک یا دو پله در جدول صعود می‌کند.

محمدرضا فغانی قضاوت دیدار دو تیم را برعهده دارد و سجاد طوری و امیررضا آشور ماهانی به عنوان کمک‌های اول و دوم او را در این بازی همراهی می‌کنند و ایرج نظری نیز ناظر این بازی است.

جلال‌الدین علی‌محمدی و سید مهدی حسینی دو بازیکن مصدوم تیم علی دایی هستند که در این بازی حساس حاضر نیستند و امیرحسین صادقی نیز به دلیل محرومیت به میدان نمی‌رود.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و راه آهن در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵ امروز یکشنبه ۱۸ بهمن در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار می‌شود.

صبا در صورتی که بتواند در قم راه آهن را شکست دهد آن گاه شرایط بهتری در بالای جدول خواهد داشت و می‌تواند به کسب سهمیه آسیایی فکر کند گرچه آن‌ها تا صدر جدول فاصله زیادی ندارند و حتی ممکن است در آینده به مدعی قهرمانی لیگ هم تبدیل شوند.