نجات ۴ محبوس در نقاط مختلف اهواز از سوی آتش نشانی

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوادثی مشابه در نقاط مختلف شهر اهواز چهار نفر از شهروندان در آسانسور، اتاق و خانه محبوس شدند. همچنین در طول ۱۲ ساعت گذشته یک حادثه برخورد با جدول و واژگونی خودروی وانت و آتش سوزی در یک دستگاه خودرو سواری به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اهواز گزارش و آتش نشانان در کمترین زمان ممکن در محل حوادث حاضر و به اجرای عملیات پرداختند.

وی افزود: چندین مورد از حوادث مربوط به محبوس شدن اشخاص و منجر به اعزام تیم های عملیات آتش نشانی می شد، مربوط به حبس کودکان بود که نیروهای آتش نشانی با انجام عملیات امداد رسانی موفق به آزاد سازی این کودکان در منازل شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: علت این حوادث از سوی کارشناسان آتش نشانی قفل شدن در و همینطور توانایی نداشتن اشخاص در باز کردن آن تشخیص داده شد. لازم است شهروندان نسبت به رفع عیب و همچنین سرویس و روغن کاری تمامی قفل های محل سکونت از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

حق شناس خبر داد: در حادثه آتش سوزی خودروی سواری علت حریق از سوی کارشناسان اتصالی در این خودرو تشخیص داده شد.

وی ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه در این حوادث به شخصی آسیب وارد نشد و با همت و فداکاری آتش نشانان خطر رفع شد.