۳۴ هزار پارچه آبادی تخلیه شده است/ اجرای ۲۰۰ طرح مشارکتی روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر زرگر صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه توانمندیهای بانوان مازندران در ساری یادآور شد: از قبل از انقلاب تاکنون ۳۴ هزار پارچه آبادی تخلیهشده و این به آن دلیل است که علیرغم کمکهایی که بعد از انقلاب در روستاها درزمینهٔ احداث جاده، برق و غیره شده اما اقتصاد و معیشت روستا موردتوجه قرار نگرفته است.
وی بیان داشت: این اختلاف و عدم توازن بین جامعه روستایی و شهری سبب شده تا مردم برای تأمین آینده فرزندان خود کوچ کنند و کسانی که تا دیروز تولیدکننده بودند اکنون حاشیهنشین شدهاند.
وی شمار افراد حاشیهنشین شهرها در کشور را ۱۱ میلیون نفر اعلام و به طرح حمایتی دولت از روستاییان اشاره و اضافه کرد: طرحهای مشارکتی روستاییان در دولت تهیهشده است تا با ارائه تسهیلات به روستاییان و در کنار هم قرار گرفتن بتوانند ظرفیتهای روستا مانند گردشگری، دامداری و غیره را تقویت کنند و دولت برای تأسیس شرکتهای سهامی یا تعاونی تسهیلات ارائه میشود.
زرگر نرخ سود تسهیلات را سه درصد بیان کرد و گفت: در حال حاضر ۲۰۰ پروژه مشارکتی در سراسر کشور در حال شکلگیری است اما در مازندران شش پروژه روستایی تهیهشده است و از این تعداد دو طرح تصویب و بقیه در دست بررسی است و امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.
معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه امور روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور بابیان اینکه هزار میلیارد تومان برای طرحهای مشارکتی تسهیلات در نظر گرفتهشده است گفت: علاوه بر این، از طرحهای غیر مشارکتی مانند شرکتهای دانشبنیان برای بالا بردن اقتصاد روستایی حمایت میشود.
وی بابیان اینکه طرحهای مشارکتی محدودیت جنسیتی ندارد گفت: غالب طرحهای ما در سالهای اخیر از سوی شرکتهای اجرایی میشود که بیشتر اعضای آن را زنان تشکیل میدهند.
نمایشگاه توانمندیهای بانوان مازندران به همت اداره کل امور بانوان و استانداری مازندران در مجتمع فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افتتاحشده است.
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