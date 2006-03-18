نگراني آمريكا از پيامدهاي گفتگو با ايران درباره عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آمريكا مدعي شد كه آمادگي ايران براي بررسي اوضاع عراق و گفتگو با واشنگتن اين گمانه را درباره وجود مانور از سوي اين كشور براي كاستن از فشارهاي بين المللي بر آن به سبب فعاليتهاي هسته اي به وجود مي آورد.



استفان هادلي مشاور امنيت ملي جرج بوش به برخي خبرنگاران گفت: آنچه ما را نگران مي كند، اين است كه اين مسئله تنها يك استراتژي براي دور كردن فشارها از آنها(ايران) در نيويورك باشد، جايي كه شوراي امنيت در حال حاضر براي توافق بر پاسخي كه بايد در مقابل چالش هسته اي ايران داده شود، مذاكره مي كند.



وي افزود: ايراني ها ممكن است تلاش كنند تا ميان آمريكا و ديگر كشورها كه درباره مسئله هسته اي ايران تلاش مي كنند، اختلاف بيندازند.



علي لاريچاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي ايران اعلام كرد كه جمهوري اسلامي با بررسي اوضاع عراق با آمريكا درپي درخواست سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق موافقت كرده است.



زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق اعلام كرد كه گفتگو با ايران بايد در داخل خاك عراق انجام شود.



وي گفته است كه اين گفتگوها درباره آينده عراق نخواهد بود.



با وجودي كه ايران براي انجام گفتگو درباره عراق با مقامات آمريكا اعلام آمادگي كرده است، اما آنها اتهامات بي پايه و اساس عليه تهران را همچنان تكرار مي كنند تا نشان دهد آمريكايي ها درعمل هيچ علاقه اي به گفتگو براي حل مشكلات ندارند و برعكس به دنبال جوسازي و متنشج كردن بيش از پيش اوضاع منطقه به ويژه عراق هستند.

كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا از احتمال مفيد بودن گفتگوهاي ايران و آمريكا در مورد بحران عراق خبر داده است.

زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق درادامه دخالتهاي آشكار در مسائل سياسي اين كشوردر نشست افتتاحيه پارلمان منتخب عراق شركت كرد.

وي با ادعاي اينكه ايران سياست مشخصي را دنبال نمي كند، گفت: برخي مواقع اقدامات ايران در راستاي كمك به حل امور است و در برخي موارد نيز در مسير معكوس قرار دارد.

در ادامه اظهارات ضد و نقيض مقامهاي آمريكايي اخيراً "جرج بوش" رئيس جمهور اين كشور ايران را متهم به دخالت در عراق كرد در حالي كه بلافاصله پس از آن "دونالد رامسفلد" وزير دفاع اين كشور از عدم وجود دلايل كافي براي اثبات اين ادعا خبر داد.

اخيرا سفيرآمريكا درعراق با ادعاي اينكه كشورش خواهان ايجاد پايگاه هاي نظامي درعراق نيست،تمايل خود را براي گفتگو با ايران درباره آينده عراق اعلام كرد. سفير آمريكا در عراق درباره گفتگو با ايران افزود كه وي مايل است با ايران درباره آينده عراق گفتگو كند.

خليل زاد گفت كه "من به ايراني ها پيشنهاد كرده ام كه ما مايل به گفتگو با آنها درباره اختلافاتمان مربوط به عراق هستيم".

از سوي ديگر،سيدعبدالعزيز حكيم رئيس فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه(شيعيان)، از جمهوري اسلامي ايران دعوت كرد در راستاي منافع ملت عراق با آمريكا وارد مذاكره شود.