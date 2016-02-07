مؤسسه مهد قرآن استان دارالعباده کشور افتخار آفرین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ابراهیمی معاون آموزش مهد قرآن یزد با اشاره به شاخصهای تعیین شده ارزیابی از نظر کیفی و کمی (فعالیتهای آموزشی حفظ و تعداد حفاظ قرآن شرکت کننده) جهت گزینش مؤسسات برتر گفت: در طول چهارده دوره آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت ارشاد بیش از ۱۰۰۰ حافظ قرآن عضو مهد قرآن یزد در اجزاء مختلف تا حفظ کل شرکت داشتند که در هر دوره تعداد قبولیهای حافظان قرآن یزد نسبت به کل آمار شرکتکنندگان، قابل توجه بوده و در همین راستا کیفیت و روشهای استاندارد آموزش حفظ برای گزینش مؤسسات برتر در نظر گرفته شده بود که مهد قرآن استان یزد جایگاه سوم در حوزه آموزش حفظ قرآن در کشور را به خود اختصاص داد.
خانم ابراهیمی در تبیین فعالیتهای حوزه آموزش با محوریت حفظ قرآن افزود: از سال ۱۳۷۴ با تأسیس دفتر مهد قرآن حضرت جواد الائمه(ع) در مرکز استان یزد به مدیریت حجتالاسلام مطهریان تعداد ۳۰۰ کلاس آموزش جامع قرآن از مراحل عمومی روخوانی، روانخوانی، ترتیل، حفظ تخصصی، مفاهیم، تفسیر و تدبر قرآن کریم در ۵ شعبه مهد قرآن شهر یزد به همت و تلاش خالصانه یکصد استاد و مربی قرآن با بهرهمندی از روشهای علمی و تخصصی در حوزه آموزش قرآن برای همه اقشار جامعه تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: رشد و شکوفایی ده هزار حافظ قرآن از حفظ یک جزء تا حفظ کل قرآن (یکصد حافظ کل قرآن کریم) طی دو دهه فعالیت خدمتگزاری به ساحت مقدس قرآن در این مرکز آموزش قرآن کریم است.
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