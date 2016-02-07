مخالف واریز جرائم دیرکرد حق بیمه به خزانه دولت هستیم

بیژن پناهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرامون بحث جریمه ها و بخشش آنها به این نقطه رسیدیم که مجلس باید جریمه ها را حذف کند اما برای افراد خوش حساب که حق بیمه ها را به موقع پرداخت می کنند باید مشوق هایی در نظر گرفته شود.

وی افزود: چرا باید جرائم را به دولت بپردازیم در حالی که اگر خسارتی به تامین اجتماعی وارد شد باید نه به خزانه دولت بلکه صندوق تامین اجتماعی برود.

رئیس خانه صنعت و معدن خوزستان عنوان کرد: متأسفانه سازمان تامین اجتماعی اقدام حقوقی لازم را برای وصول مطالبات خود از دولت صورت نمی دهد و در این اجلاسیه به این نقطه رسیدیم که دولت باید نقش خود را در مدیریت تامین اجتماعی کمرنگ کند.

پناهی زاده اضافه کرد: دولت بابت دیرکرد دیون و بدهی های خود جریمه ای به تامین اجتماعی نمی پردازد در حالی که اگر کارفرماها حق بیمه خود را پرداخت نکنند جریمه می شوند و تامین اجتماعی ابزارهایی برای وصول طلب های خود از بخش خصوصی دارد.

آسیب وارد کردن مدیریت دولتی به پیکره تامین اجتماعی

وی تصریح کرد: خود دولت به تامین اجتماعی بدهکار است و این جریمه ها به خزانه می رود. به عنوان بخش کارفرمایی مخالف واریز جرائم به خزانه دولت هستیم و فکر کنم بخش کارگری هم مخالف این قضیه باشد.

رئیس خانه صنعت و معدن خوزستان ادامه داد: اگر قرار است بخش خصوصی، دولتی و کارفرمایی هر کدام به تناسب یک سهم در مدیریت تامین اجتماعی داشته و شریک باشند باید به همان تناسب هم نمایندگان سه بخش در مدیریت تامین اجتماعی نقش داشته باشند.

پناهی زاده یادآور شد: اینکه پول تامین اجتماعی را بخش کارفرمایی و کارگری بدهد و دولت مدیریت کند، درست نیست. در حالی که دیدیم مدیریت دولتی چه ضربات و آسیب هایی به پیکره تامین اجتماعی وارد کرد.



