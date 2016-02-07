یک کارشناس منابع طبیعی به خبرنگار مهر میگوید: ظاهراً دلنگرانی از طرحها و لوایح و اعلام مصوبههایی که تن طبیعت رنجور وطن را بلرزاند تمامی ندارد. هنوز سایه نگرانیهای طرح «حذف آببهای محصولات استراتژیک کشاورزی» از سر طبیعت نگذشته است که ناباورانه از طرح قانونی دیگر در ماههای پایانی مجلس نهم خبر میرسد که تصویب آن، زمینه دستاندازیهای گسترده به اراضی ملی و انفال را فراهم میکند.
هومان خاکپور درباره این طرح توضیح میدهد: این روزها که طبیعت کشورمان سختترین شرایط شکنندگی خود را تجربه میکند، طرح قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» نگرانیهای زیادی را در بین کارشناسان و دستاندرکاران منابع طبیعی و فعالان حوزه محیطزیست کشور به وجود آورده است. بهموجب بخشهایی از این قانون قرار است «اراضی ملی که تا سال ۱۳۸۵ بهصورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شدهاند، مجاز شمردهشده و وزارت جهاد کشاورزی مأموریت مییابد تا برای تغییر کاربری این اراضی از ملی به زراعت و باغداری و ... مجوزهای قانونی صادر کند».
به اعتقاد او این قانون پیش از همه موجب جسورتر شدن متخلفان و قانونگریزان میشود و اعمال خلاف قانون آنان را مشروعیت و وجاهت قانونی خواهد داد و دستاندازیهای بیشتر به عرصههای طبیعی و اراضی ملی را سبب خواهد شد و یقیناً روند تخریب رویشگاههای طبیعی کشور را شتابی نگرانکننده خواهد بخشید.
این فعال محیط زیست تصریح میکند: تخریب گسترده اراضی ملی و کاهش وسعت رویشگاههای طبیعی جنگلی و مرتعی و همینطور نابودی بخشهایی از کوهستانهای ارزشمند کشور نیز در شمار پیامدهای ناگوار و قابلپیشبینی تصویب این قانون خواهد بود.
خاکپور میگوید: شاید الزامات و محدودیتهایی به ظاهر برای رفع اینگونه نگرانیها نیز تدوین شود اما آنچه محرز و مشهود است که البته تجربههای تلخی از قوانین مشابه در گذشته وجود دارد، سوءاستفادهها و فراهم شدن فرصتهای زمینخواری و دستاندازیهای گستردهتر به اراضی ملی است.
دیدهبان طبیعت بختیاری یادآوری میکند: حدود دو دهه پیش بود که با تصویب ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، به بهانه مجاز کردن تصرفات غیرقانونی قبل از سال ۱۳۶۵ بخشهای زیادی از اراضی ملی و رویشگاههای طبیعی از دست رفت و برای تغییر کاربری آنها به باغ و زراعت مجوزهای قانونی صادر شد!
این کارشناس منابع طبیعی هشدار میدهد: بدون شک رویکرد چنین قوانینی که زمینه زمینخواریها و دستاندازیهای گستردهای در اراضی ملی و دولتی را فراهم میکند مغایر با منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری بوده که در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ضمن اشاره به پدیده شوم زمینخواری، بر وظایف دستگاههای قضایی و نظارتی بر جرم انگاری تخریب محیطزیست و منابع طبیعی تأکید فرموده و مجلس را مکلف به تصویب قوانین پیشگیرانه کردهاند.
خاکپور میگوید: از دستگاههای متولی طبیعت کشور و دستاندرکاران و فعالان این حوزه انتظار میرود با بهرهگیری از تمام ظرفیتها و مجراهای قانونی و سازمانی مانند شورای محترم نگهبان، خواسته شود تا با نگاهی جامع نگرانه و دوراندیشانه به این مواد، اجازه ندهند با نادیده گرفتهشدن وضعیت شکننده طبیعت کشور، شاهد ضعیف شدن دستگاه حاکمیتی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و فراهم شدن زمینههای گسترش دستاندازیهای مخرب به اراضی ملی و دولتی باشیم.
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