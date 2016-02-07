رویکرد اعتدال، فرصتی تاریخی برای تحقق نقش واقعی زن ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در همایش «زنان، اعتدال و توسعه» با بیان اینکه اعتدال برای حوزه زنان به منزله وضعیت متعادل و هماهنگ از هویت‌های اجتماعی و فرهنگی است، گفت: رویکرد اعتدال‌گرایانه با ماهیت و هویت زنان ایرانی هماهنگ و همسو است.

وی ادامه داد: واقعیت‌ها و مستندات تاریخی نشان می‌دهد طی یک قرن پیش در هنگام تفوق مناسبات و ساختارهای سنتی کمتر نشانی از طرح مطالبات و نظرات زنان در جامعه ایران دیده می‌شد. به تدریج صورت‌بندی مسائل زنان در گذار جامعه ایران از دالان‌های تغییرات ساختار، معطوف به توسعه‌یافتگی اتفاق افتاد. این تغییرات اگرچه از زندگی روزمره بروز کردند، اما در بستر واقعیت‌های اجتماعی جامعه قرار گرفتند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: تعارض‌ها و چالش‌های شکل‌ گرفته، شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و پراکندگی در صفوف فعالان حوزه زنان، نتیجه همین ساختار بود. نگاهی عمیق نشان می‌دهد رویکرد اعتدال، فرصتی تاریخ برای تحقق نقش واقعی زن ایرانی در جامعه و افزایش ظرفیت جامعه برای کاستن از شکاف‌های ساختاری است.

تغییرات خانواده در ایران از چالش های کنونی جامعه ایرانی است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یکی دیگر از چالش‌هایی که جامعه ایران اکنون و آینده با آن روبروست را تغییرات و آسیب‌هایی دانست که نهاد خانواده در ایران تجربه می‌کند و گفت: اعتدال باید پاسخگوی سوالات و چالش‌های اساسی پیش روی حوزه زنان و خانواده باشد و در این میان با تکیه بر مبانی دینی و ارزش‌های الهی و اسلامی حتی از ظرفیت‌های بالقوه گفتمان‌های دیگر استفاده کند تا بتواند با قرائتی نو در رفع ناسازگاری‌ها و تعارض میان هنجارهای رسمی و قانونی با واقعیت‌های زندگی راه جدیدی را به روی زنان و خانواده‌های ایرانی گشاید. راهی که در ۱۵۰ سال اخیر از دغدغه‌های مهم جریان‌های موسوم به احیاگری اسلامی در جهان اسلام است تا روزنه‌ای به صورت تغییر و اصلاح قوانین ناعادلانه و تبعیض آمیز منتسب به دین و مذهب بگشاید و به تعرضات و ناسازگاری‌های موجود خاتمه دهد و متناسب با تغییرات بنیادین در ساختار خانواده و جوامع بتواند از منظر دیگری به حقوق زنان در اسلام معاصر و در جهان معاصر بنگرد.

وی اضافه کرد: اعتدال یعنی نقد آگاهانه شرایط موجود جهان و شناخت جایگاه خود و دیگری در ارتباط با سنت و تجدد و تلاش مستمر بر اصلاح امور. اعتدال از روبرو با دشمنی به نام افراطی گری در مبارزه مواجه است و از پشت سر با دشنه تفریط مورد حمله قرار می‌گیرد؛ لذا گفتمان رویکرد اعتدال حرکت در مسیری دشوار است و این حرکت در حوزه زنان و خانواده به مراتب دشوارتر است و زنان در کشاکش افراط و تفریط، این بار چشم به رویکردی دوخته‌اند که عدالت و توازن جنسیتی را برای آنان به ارمغان آورد.

مولاوردی اضافه کرد: این رویکرد در جای جای برنامه‌های توسعه کشور باید ساری و جاری باشد تا با بهره مندی از عقلانیت و با تکیه بر تمامی ظرفیت‌، سرمایه و منابع انسانی کشور، توسعه انسانی پایدار، همه جانبه و فراگیر را به دنبال داشته باشد. توسعه‌ای که متوازن است و همه چیز و همه کس را در خود جای می‌دهد.

مهمترین چالش گفتمان اعتدال این است که به کلی گویی در نظر، مصلحت گرایی و کنار گذاشتن الزامات و برنامه‌های مشخص در عمل گرفتار شود مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: مهمترین چالش گفتمان اعتدال این است که به کلی گویی در نظر، مصلحت گرایی و کنار گذاشتن الزامات و برنامه‌های مشخص در عمل گرفتار شود. چون دارای مبانی نظری منقح و دارای مرز بندی از پیش تعیین شده‌ای نیست و چه بسا درعمل از استلزامات گفتمانی خود خارج شود. بر این اساس تکمیل صورت بندی گفتمان اعتدال و استقرار استمرار آن باید یکی از اولویت‌های اندیشمندان قرار گیرد.

وی در ادامه گفت:‌ با این نگاه، عدم شکل گیری کامل صورت بندی گفتمان اعتدالی و نخبه گرایی افراطی از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند به ابهامات و تناقضات دامن زده و در نهایت به دوری توده مردم بینجامد.

رئیس دومین همایش اعتدال، زنان و توسعه اظهار کرد: رابطه و نسبت اعتدال با زنان و توسعه پایدار موضوع دومین همایش ملی اعتدال است تا با واکاوی آن در تکمیل صورت بندی گفتمان اعتدال قدم دیگری برداشته شود. البته پیش از این ۱۰ همایش استانی با مشارکت فرهیختگان، مراکز پژوهشی و دانشگاهی در سال ۹۴ برگزار شد.

وی اضافه کرد: واقعیت‌ها و مستندات تاریخی نشان می‌دهد که یک قرن پیش در هنگام برتری مناسبات و ساختارهای سنتی، کمتر طرح مطالبات و نظرات زنان در جامعه ایران دیده می‌شد. به تدریج صورت بندی مسائل زنان در گذار جامعه ایران از تغییرات ساختار و فرهنگ معطوف به توسعه یافتگی اتفاق افتاد. این تغییرات در عرصه‌های متفاوتی از زندگی روزمره بروز کردند و بر بستری از واقعیت‌های عینی جامعه قرار گرفتند از طرفی گروه‌های مختلف اجتماعی به گونه‌های متفاوتی بروز کردند.

وی گفت: در نهایت تعارض‌ها و چالش‌های شکل گرفته به بروز شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و پراکندگی در صفوف فعالان و صاحب نظران این حوزه منجر شده است و حاصل تعارض‌ها و ناهمسویی‌ها،‌ ناپایداری نتایج به دست آمده از اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه مسائل زنان بوده است و به همین دلیل نیز دست یابی به اهداف پیش بینی شده دشوار است.

مولاوردی تاکید کرد: مجموع این شرایط، زنان ایران را با ضرورت اتخاذ رویکردی روبرو کرده که امکان تجمیع نیروها،‌ اجماع آرا و همسویی فعالیت‌ها را ممکن کند. از این منظر اعتدال برای حوزه زنان به منزله وضعیتی متعادل،‌ هماهنگ و ترکیب یافته از عناصر گرایش‌ها و هویت‌های اجتماعی و فرهنگی متفاوت است.