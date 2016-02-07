برترین شمشیربازان اسلحه اپه کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، در چارچوب مسابقات شمشیربازی باشگاهی جایزه بزرگ کشور، روز گذشته دیدارهای اسلحه اپه مردان در تهران برگزار شد.

در این بخش از مسابقات ۹۲ شمشیرباز از استان های مختلف برگزار کننده دیدارهای انفرادی بودند که طی آن حسین جعفری از استان یزد در رده نخست ایستاد و محمد اسماعیلی از استان زنجان هم دوم شد.

در این رقابت های عنوان سوم مشترک به محمد رحیمی از استان مازندران و سعید رمضانی از استان آذربایجان غربی اختصاص پیدا کرد.

در ادامه رقابت های شمشیربازی باشگاهی جایزه بزرگ کشور، ۱۳ اسفندماه دیدارهای انفرادی اسلحه سابر مردان برگزار خواهد شد.