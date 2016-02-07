به گزارش خبرگزاری مهر، جامبولات تدیف با بیان اینکه در حال حاضر نفرات خوبی را در اختیار داریم گفت: یک ضرب المثل معروف می گوید مهم نیست که شما چه کسی بودید مهم این است که به چه کسی تبدیل می شوید و باید دید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی در مورد نتایج جام یاریگین نیز تصریح کرد: نتایج بدست آمده برایم بسیار شوکه کننده و غیرمنتظره بود به طور خاص می توانم به شکست دنیس سارگوش دارنده سه مدال طلای جهان اشاره کنم. تا المپیک ۲۰۱۶ برزیل زمان زیادی نداریم و باید در این زمان باقی مانده به آماده سازی نفرات بپردازیم، در جام یاریگین نفرات جدیدی درخشیدند که این برای تیم ما بسیار خوب است.

تدیف تصریح کرد: در وزن ۹۷ کیلوگرم آنزور بولتوکایف با حضور قهرمانان جهان و المپیک از آمریکا، نمایش بسیار خوبی داشت و توانست بر روی سکوی نخست بایستد. به نظر من او می توانست در سال ۲۰۱۳ حتی به مقام قهرمانی جهان برسد اما کمی بدشانس بود. وی ورزشکار بسیار خوبی است و اقتدار لازم در وی وجود دارد.

وی ادامه داد: در بعضی از اوزان نیز چندین کشتی گیر خوب داریم به عنوان مثال در وزن ۶۵ کیلوگرم الیاس بک بولاتوف و ماگومد قربان علی اف عملکرد خوبی دارند.

تدیف در مورد رقابتهای پیش رو تصریح کرد: با ۶۰ تا ۷۰ درصد از نفرات برتر جام یاریگین در رقابت های قهرمانی اروپا شرکت خواهیم کرد اما مسابقات جام جهانی در آمریکا برای ما مهمتر است.

سرمربی تیم کشتی آزاد روسیه در پایان در مورد نزدیکی رقابتهای جام جهانی به مسابقات قهرمانی روسیه و المپیک خاطرنشان کرد: سعی می کنیم در رقابتهای جام جهانی از نفرات جوان تر استفاده کنیم و قطعا مهمترین چیز در حال حاضر برای من موفقیت در المپیک است.