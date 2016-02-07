ادیان برای مقابله با تکفیر متحد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی شنبه شب در دیدار با کاردینال «پیتر تورکسون» رئیس شورای پاپی صلح و عدالت واتیکان، با ابراز خوشبختی از تقویت روابط حوزه علمیه قم و واتیکان، اظهار کرد: امیدواریم این دیدارها دریچه ای برای حل مشکل جهان بشریت از سوی رهبران ادیان الهی باشد.

وی با اشاره به مشکلات امروز جهان تصریح کرد: جنگ ها، اختلافات، مفاسد اخلاقی، مشکلات اقتصادی و سیاسی از مهم ترین مشکلات دنیای امروز هستند که همکاری ادیان می تواند در رفع آنها موثر باشد.

این مرجع تقلید با اشاره به درخواست پاپ از علمای ادیان برای اعلام موضع در مقابل تکفیری ها گفت: ما در نامه ای خطاب به پاپ، موضع قوی و محکم خود را در مقابله با جریان های تکفیری و همکاری با هر تشکیلاتی که علیه این جریان ها باشد اعلام کردیم که جناب پاپ از این مساله تشکر کردند.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به برگزاری دو کنگره بین المللی خطر جریان های تکفیری در قم، گفت: سال گذشته علمای اسلام و امسال سفیران کشورهای اسلامی در این کنگره حضور داشتند و در این اجلاس بر تلاش برای جلوگیری از فریب خوردن جوانان مسلمان به وسیله جریان های تکفیری تأکید شد.

وی افزود: در این کنفرانس تأکید شد که باید از نظر اعتقادی و منطقی و فرهنگی ریشه تکفیر را سوزاند تا دنیا از شر این خطر بزرگ نجات یابد.

آیت الله مکارم شیرازی با ابراز خرسندی از این که واتیکان به مساله صلح و عدالت اهمیت می دهد و وزارتخانه ای را تحت این عنوان تشکیل داده است، به سه مشکل دنیای امروز که حوزه علمیه قم و واتیکان باید برای آنها تدابیری بیاندیشند، اشاره کرد و گفت: الحاد و بی دینی، فاصله گرفتن از ادیان الهی و انکار ذات پاک الهی یکی از مشکل های مهم دنیا محسوب می شود و آزادی نامشروعی را به افراد می دهد تا غرق در انواع کارهای خلاف شوند.

وی افزود: دومین مشکل دنیای امروز، گروه های افراطی و تکفیری هستند که در دنیا سبب ناامنی شدیدی شده اند و آتش هایی را روشن کرده اند که به سراسر دنیا خواهد رسید؛ لذا باید ادیان برای رفع این مشکل، دست به دست یکدیگر دهند و با هم متحد شوند.

این مرجع تقلید سومین مشکل دنیای امروز را گسترش مفاسد اخلاقی دانست و گفت: فضاهای مجازی روز به روز گسترده تر می شود بنابراین تا جایی که امکان دارد باید این فضاهای اجتماعی را اصلاح کرد تا تولید مفاسد اخلاقی نکنند.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به قدرت معارف دینی، خاطر نشان کرد: معارف ادیان الهی به قدری قوی هستند که می توانند مانع گسترش بسیاری از مفاسد اخلاقی شوند.

مفسر بر جسته قرآن کریم بر لزوم بررسی عوامل بی عدالتی در دنیا تاکید و خاطر نشان کرد: باید در نشست های مشترک ادیان، این عوامل را بررسی کرد و به تبیین راهکارهای خروج از آن پرداخت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که سفر کاردینال پیتر تورکسون به ایران همچنان ادامه یابد و روابط میان حوزه علمیه قم و واتیکان برقرار باشد.