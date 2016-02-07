همکاری بلندمدت ایرباس با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «توماس آندرس» که در راس شرکت ایرباس متشکل از متخصصانی از آلمان، اسپانیا، چین و بریتانیا به مرکزیت فرانسه فعالیت می‌کند، گفت: لازم می‌بینم که دو نکته را بیان کنم، اول اینکه ایرباس یک شرکت کاملا اروپایی است، یعنی شراکت با ایرباس به معنی شراکت با آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا است. این مساله مهم است، زیرا به عنوان یک شرکت بزرگ اروپایی می‌خواهیم سهمی در برقراری روابط اقتصادی با ایران و کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشیم.

مدیرعامل گروه ایرباس افزود: نکته دوم اینکه فروش هواپیما، آموزش خلبانان، کمک در نگهداری هواپیما، مدرن‌سازی سیستم هدایت پرواز، همگی مسایل مهمی هستند اما دید ما دید بلندمدت است. ما روی این موضوع تمرکز می‌کنیم که چه کمکی می‌توان از لحاظ فنی و مهارتی انجام داد. هدف ما تشویق جوانان به فعالیت در زمینه هوانوردی است و توجه ما بر همکاری‌های اجتماعی و توسعه توانمندی جوانان متمرکز شده است.

وی ادامه داد: بنابراین ایرباس و ATR تنها برای فروش هواپیما اینجا نیستند بلکه هدف ما ایجاد رابطه‌ای پرثمر و پایدار است و بعد از اعلام برداشته شدن تحریم‌ها، مسایل دشواری همچون تامین مالی را پیش رو داریم و همانطور که بیان شد، برای آن راه حل‌هایی داریم. بنابراین، این امر نقطه شروع ایجاد رابطه‌ای مستحکم و پرثمر با ایران، ایران ایر و سایر شرکت‌ها و همچنین در زمینه روابط اجتماعی میان کشورهایمان است و امیدواریم استعداد جوانان ایرانی را برای آینده صنعت هوایی شکوفاتر کنیم.