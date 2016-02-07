نرخ بانکی ۳۹ نوع ارز ثابت باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا امروز یکشنبه ۳۰,۱۸۰ ریال، پوند انگلیس ۴۳,۷۶۵ ریال و یورو ۳۳,۶۷۸ ریال تعیین شد.

امروز فرانک سوئیس ۳۰,۴۵۷ ریال، کرون سوئد ۳,۵۷۵ ریال، کرون نروژ ۳,۵۲۵ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۱۳ ریال، روپیه هند ۴۴۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۲۱۷ ریال، دینار کویت ۱۰۰,۳۰۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۹۵۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۵,۸۲۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۷۴ ریال، ریال عمان ۷۸,۲۹۶ ریال، دلار کانادا ۲۱,۷۰۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۱,۸۸۵ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۳۲۴ ریال، روبل روسیه ۳۹۲ ریال، ریال قطر۸,۲۸۹ ریال و یکصد دینار عراق ۲,۷۲۸ ریال قیمت گذاری شد.

براساس اعلام بانک مرکزی، امروز نرخ هر لیر سوریه ۱۶۰ ریال، دلار استرالیا ۲۱,۳۳۱ ریال، ریال سعودی ۸,۰۴۸ ریال، دینار بحرین ۸۰,۰۳۴ ریال، دلار سنگاپور ۲۱,۴۳۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۹۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۷,۸۶۶ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۱۲۹ ریال، دینار لیبی۲۲,۲۷۳ ریال، یوان چین ۴,۵۹۲ ریال، یکصد بات تایلند۸۴,۷۹۰ ریال، رینگیت مالزی ۷,۲۵۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی۲۵,۰۲۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۸,۲۶۶ ریال، افغانی افغانستان ۴۴۰ ریال، منات آذربایجان ۱۸,۷۳۲ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۳۹۷ ریال، سامانی تاجیکستان ۳,۸۵۰ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۷۵۳ ریال است.