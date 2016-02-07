تعداد نامزدهای انتخاباتی به ۱۲۶ نفر رسید

علی اصغر جمشید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بررسی مجدد تعدادی از نامزدها تعداد ۲۳ نفر دیگر نیز از سوی هیات نظارت تایید شد.

وی افزود: در این مرحله، صلاحیت دو نفر از نامزدهای که قبلا تایید شده بود نیز رد شده است.

معاون سیاسی-اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: سه داوطلب نیز برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی هیئت نظارت برای کسب دو کرسی مجلس خبرگان رهبری این استان تاییده گرفته اند.

جمشید نژاد بیان کرد: تمامی تلاش های از سوی هیات اجرائی برای شکل گیری حماسه حضور دیگری در هفتم اسفندماه انجام شده استو

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان دارای دو کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری و هشت کرسی در مجلس شورای اسلامی است.