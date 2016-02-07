باقر کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین تغییرات و اقدامات این اداره برای افزایش سطح خدمات به مسافران در اتوبوس های بین شهری، اظهار داشت: اداره کل حمل و نقل پایانه‌های اصفهان بدنبال جذب مشتری‌ و ارائه خدمات با کیفیت به آنها از آذرماه اقدام به حذف بسته‌های پذیرایی کیک و آبمیوه از تعدادی از اتوبوس‌‌ها به صورت پایلوت کرده است.

وی بیان داشت: به دنبال استقبال خوب مسافران از این طرح در نظر داریم تا پایان سال تمام اتوبوس‌های مسافربری را مشمول این طرح کنیم.

کیانی تصریح کرد: اداره كل حمل و نقل پایانه های اصفهان در راستای ارائه خدمات به مسافرانی كه از ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان وسیله سفر استفاده می‌كنند، غذای گرم را در سبد پذیرائی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌های اصفهان قرار داد.

وی با اشاره به هدف از اجرای این طرح اضافه کرد: با هدف ترغیب مردم برای انتخاب ناوگان حمل ونقل عمومی برای سفر، حفظ سلامت و همچنین افزایش سطح رضایتمندی آنها در طول سفر این طرح اجرا شده است.

اجرای طرح توزیع غذای گرم در تمامی اتوبوسها در نوروز ۹۵

مدیر کل حمل و نقل پایانه‌های اصفهان تصریح کرد: این طرح از آذرماه سال جاری در تعدادی از شركت ها به صورت آزمایشی انجام شد كه بسیار مورد استقبال مسافران قرار گرفت.

وی گفت: مدیران و مالكان اتوبوس‌های عمومی با حذف بسته‌های پذیرائی از جمله كیك و آبمیوه و با جایگزین كردن میوه و صبحانه كامل، در خدمت مسافران است.

کیانی بیان کرد: این اداره در نظر دارد تا پایان سال ۹۵ و با شروع سفرهای نوروزی طرح غذای گرم را در تمام ناوگان برون استانی نیز كه سفرهای طولانی مدت دارند، اجرائی كند.

مدیر کل حمل و نقل پایانه‌های اصفهان گفت: از نیمه اول سال ۹۵ سطح ارائه خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی از «وی آی پی» به «سی آی پی» افزایش خواهد یافت و ناوگانی كه با كلاس «سی آی پی» وارد بخش حمل و نقل استان اصفهان می شود مجهز به وای فای و اینترانت است.

وی اظهار داشت: با ورود ناوگان «سی آی پی» به بخش حمل و نقل عمومی، تجار و بازرگانان استان اصفهان و سایر استان های كشور می‌توانند برای سفرهای برون مرزی و درون كشوری خود برای امور تجارت از این ناوگان بهره‌مند شوند.