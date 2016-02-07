ترجمه تازه «بینایی» به بازار کتاب رسید

به گزارش خبرنگار مهر انتشارات مروارید کتاب بینایی اثر ژوزه ساراماگو نویسنده برگزیده جایزه ادبی نوبل را با ترجمه اسدالله امرایی روانه بازار کتاب کرد.

ساراماگو نویسنده‌ای پرتغالی است که در بیشتر آثارش به استفاده از تمثیل های فراوان مشهور شده است.

رمان بینایی در ادامه رمان کوری است. ساراماگو در رمان کوری به انتقاد از رفتار سیاسی و اجتماعی مردمش می پردازد و با تعبیر کوری از آن یاد می‌کند. برای این مقصود ساراماگو در رمان بینایی، تمام آدم هایی که از بیماری کوری رهایی یافته اند و به یک شناخت عمیق نسبت به موجودیت خود و نقش شان در اجتماع رسیده اند را به نقش آفرینی وا می‌دارد.



سبک منحصربه فرد ساراماگو در رمان هایش -پرهیز از علایم سجاوندی -در این رمان نیز به خوبی قابل مشاهده است و منجر به خلق طنز داستانی ظریف اما تلخ شده است.

از دیگر نکات قابل توجه در این رمان این نکته است که شخصیت‌های داستانی ساراماگو در رمان بینایی نیز مانند رمان کوری اسم ندارند.



این رمان را نشر مروارید در ۳۱۰ صفحه با قیمت ۱۹۵۰۰ تومان منتشر شده است.