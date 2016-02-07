بانوی خیر خرمشهری دستگاه دیالیز به بیمارستان ولی عصر اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه یک دستگاه دیالیز از سوی بانوی خیر خرمشهری به بخش دیالیز بیمارستان ولیعصر(ع) اهدا شد. امام جمعه خرمشهر، مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر و فرد اهدا کننده در مراسم راه اندازی این دستگاه شرکت داشتند.

رئیس بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر در حاشیه مراسم راه اندازی این دستگاه دیالیز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بخش دیالیز خرمشهر ۱۴ دستگاه دارد که با اهدای این دستگاه، تعداد دستگاه های این بخش به ۱۵ می رسد.

علی نشاط با بیان اینکه با افزوده شدن دستگاه جدید به بخش دیالیز، دستگاه های قدیمی از دور خارج خواهند شد، خبر از خریداری یک دستگاه دیالیز دیگر از سوی دانشکده علوم پزشکی آبادان را داد.

وی به برشماری ویژگی های این دستگاه جدید خریداری شده پرداخت و گفت: این دستگاه پیشرفته ترین نوع دستگاه ها است. ساعت کاری بیشتر و زمان کار کمتری دارد و برای بیماران ناراحتی کمتری ایجاد می کند.

رئیس بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر، شمار بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر را ۶۵ تا ۷۰ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد دو تا سه بیمار نیز از کشور عراق برای درمان به بخش دیالیز بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر مراجعه می کنند.