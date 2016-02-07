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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۰

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:

صندوق های مشارکتی در روستاها ایجاد شود

صندوق های مشارکتی در روستاها ایجاد شود

ساری -معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بابیان اینکه با اجرای طرح مشارکت روستایی وضعیت روستاها بهتر می‌شود، از روستاییان خواست نسبت به ایجاد صندوق های مشارکتی اقدام کنند.

 به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه توانمندی زنان روستایی افزود: از یک سال گذشته اعلام کرده‌ایم که روستاییان یک صندوق مشارکتی ایجاد کنند و ما نیز وام‌های لازم برای تولید محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی ارائه خواهیم داد اما بیشتر استان‌ها در این زمینه اقدامی انجام نداده‌اند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برخی از استان‌ها مثل یزد و کرمان با کمک مقامات داخلی استان طرح ایجاد مکان ثابت برای عرضه کالا را  انجام داده‌اند و این طرح در مازندران نیز با کمک شهرداری و مقامات ارشد استانی باید انجام شود و وام لازم هم در این زمینه اعطا خواهد شد.

رضوی بابیان این‌که همه طرح‌های روستایی به دنبال اقتصاد مقاومتی هستند و تمام این طرح‌ها در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری اجرا می‌شود، از روستاها به‌عنوان خاستگاه اقتصاد مقاومتی یادکرد و گفت: باید برای تثبیت جمعیت روستایی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و تولیدات اقتصاد مقاومتی اقدامات لازم انجام شود.

وی از اجرای طرح مشارکت روستایی در کشور خبر داد و افزود: این طرح در خراسان شمالی و جنوبی انجام‌شده و امید است که با اجرای آن در مازندران بتوانیم جلوی مهاجرت روستاییان را بگیریم و چنانچه  این طرح پنج سال انجام شود روستاها وضعیت بهتری خواهد داشت.

کد مطلب 3043879

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