صندوق های مشارکتی در روستاها ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه توانمندی زنان روستایی افزود: از یک سال گذشته اعلام کرده‌ایم که روستاییان یک صندوق مشارکتی ایجاد کنند و ما نیز وام‌های لازم برای تولید محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی ارائه خواهیم داد اما بیشتر استان‌ها در این زمینه اقدامی انجام نداده‌اند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برخی از استان‌ها مثل یزد و کرمان با کمک مقامات داخلی استان طرح ایجاد مکان ثابت برای عرضه کالا را انجام داده‌اند و این طرح در مازندران نیز با کمک شهرداری و مقامات ارشد استانی باید انجام شود و وام لازم هم در این زمینه اعطا خواهد شد.

رضوی بابیان این‌که همه طرح‌های روستایی به دنبال اقتصاد مقاومتی هستند و تمام این طرح‌ها در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری اجرا می‌شود، از روستاها به‌عنوان خاستگاه اقتصاد مقاومتی یادکرد و گفت: باید برای تثبیت جمعیت روستایی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و تولیدات اقتصاد مقاومتی اقدامات لازم انجام شود.

وی از اجرای طرح مشارکت روستایی در کشور خبر داد و افزود: این طرح در خراسان شمالی و جنوبی انجام‌شده و امید است که با اجرای آن در مازندران بتوانیم جلوی مهاجرت روستاییان را بگیریم و چنانچه این طرح پنج سال انجام شود روستاها وضعیت بهتری خواهد داشت.