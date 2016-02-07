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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

حبیبی در گفتگو با مهر:

شایعه تعهدگیری برای ریاست حدادعادل اقدامی شیطنت‌آمیز است

شایعه تعهدگیری برای ریاست حدادعادل اقدامی شیطنت‌آمیز است

دبیرکل حزب موتلفه با اشاره به شایعه اخذ تعهد از اعضای ائتلاف اصولگرایان برای ریاست حدادعادل در مجلس دهم گفت: طرح این موضوع یک اقدام شیطنت‌آمیز است.

محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر اخذ تعهد از اعضای ائتلاف اصولگرایان برای ریاست حدادعادل در مجلس دهم صحت دارد یا خیر، اظهار کرد: بنده طرح این موضوع را یک اقدام شیطنت‌آمیز می‌دانم.

وی افزود: آنهایی که چنین شایعه‌ای پخش کرده اند اقدامی شیطنت‌آمیز مرتکب شده‌اند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درپاسخ به این سوال که علت طرح چنین شایعاتی را چه می‌دانید؟، گفت: کسانی که دست به شایعه‌پراکنی و اخبار دروغ و کذب می‌زنند با ائتلاف اصولگرایان مخالف هستند.

کد مطلب 3043891

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