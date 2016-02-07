دام سیاه مرد جوان برای شکار دختران/ مراجعه شاکیان به پایگاه دوم

به گزارش خبرنگار مهر، اول بهمن ماه امسال خانم جوانی با مراجعه به کلانتری ۱۳۹ مرزداران به مأموران اعلام کرد که دو عدد گوشی تلفن همراهش زمانیکه به عنوان مسافر سوار یک دستگاه خودرو پژو پرشیا سفید رنگ شده ، توسط راننده ی پژو سرقت شده است.

پرونده در پایگاه دوم پلیس آگاهی

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت به شیوه کش روی" و به دستور بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای ناحیه ۲ تهران ، پرونده در اختیار گارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

شاکی پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی، همان اظهارات اولیه خود مبنی بر سرقت گوشی های تلفن همراهش به شیوه کش روی از داخل کیف دستی اش را مطرح کرد اما در ادامه و در توضیح نحوه سرقت گوشی های تلفن همراهش مطالبی را توضیح داد که مسیر پیگیری پرونده را به طور کامل تغییر داد .

راز آزار و اذیت دختر جوان

وی در اظهارات جدیدش به کارآگاهان گفت: سوم دیماه و قبل از رفتن به کلاس زبان بهمراه یکی از دوستانم به پاساژ تیراژه رفته بودیم ؛ ساعت ۴ به قصد رفتن به کلاس از دوستم خداحافظی کرده و اقدام به گرفتن یک تاکسی کردم که یک دستگاه خودرو پژو پرشیا سفید رنگ با شیشه های دودی شده در مقابل من توقف کرد . در طول مسیر ناگهان راننده با نشان دادن یک کارت ملی خودش را بنام کوچک پاشا معرفی و در ادامه به اصرار یک شماره تلفن همراه به من داد و از خواست تا با او تماس بگیرم ؛ به او عنوان کردم که علاقه ای به این کار ندارم و شماره را از او نگرفته و پس از رسیدن به مقابل ساختمان مؤسسه زبان از ماشین پیاده شده و به داخل مؤسسه رفتم . پس از اتمام کلاس و در زمان خروج از ساختمان مؤسسه ، در کمال تعجب متوجه شدم که همان جوان در آنطرف خیابان ایستاده است و با مشاهده من مجددا به من نزدیک شد و از من درخواست کرد تا سوار ماشین شوم ؛ قصد سوار شدن به ماشین را نداشتنم که او دست مرا گرفت و با طرح این ادعا که تنها قصد صحبت کردن با مرا دارد ، به اصرار مرا سوار ماشین کرد ؛ پس از قرار دادن کیف دستی ام در صندلی عقب ماشین شروع به صحبت کرد که پس از دقایقی صراحتا به او عنوان کردم که به هیچ عنوان قصد ایجاد آشنایی با او را ندارم و در ادامه در اتوبان [شهید] همت از ماشین پیاده شدم ؛ پس از پیاده شدن متوجه شدم که آن جوان راننده در لحظه ی قرار دادن کیف دستی ام در صندلی عقب ماشین اقدام به سرقت دو گوشی تلفن همراهم کرده است.

آغاز تحقیقات پلیسی

با آغاز رسیدگی به پرونده، هویت کامل صاحب کارت ملی ارائه شده از سوی راننده پژو پرشیا مورد شناسایی قرار گرفت ؛ با تحقیقات از "پاشا " مشخص شد که مدارک شناسایی وی در اواخر سال ۹۲ و در داخل یک خودرو مسافرکشی مفقود شده و در همان تاریخ "پاشا" با مراجعه به مراجع قانونی و اداره ثبت احوال نسبت به اعلام فقدان مدارک و دریافت مدارک المثنی اقدام کرده است .

پاشا در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در طول این مدت، چندین نوبت از سوی مراجع مختلف قضائی و انتظامی از من در خصوص فریب دختران جوان تحقیق شده که هر بار پس از ارائه مدارک قانونی اعلام فقدان مدارک شناسایی و همچنین عدم شناسایی از سوی شکات، رفع اتهام شدم اما با این وجود این موضوع تأثیر روانی بسیار بدی بر روی من و حتی اعضای خانواده ام گذاشته است.

شناسایی دومین شاکی

در ادامه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری پاشای قلابی، خانم جوانی که توسط راننده یک دستگاه پژو پرشیا سفید رنگ شیشه دودی بنام پاشا مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود ، به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کرد.

این خانم جوان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: چندی پیش و از طریق شبکه های اجتماعی با جوانی حدودا ۳۰ ساله که خودش را "پاشا " معرفی کرد ، آشنا شدم ؛ ابتدا با هم ارتباط مجازی و در ادامه تماس های تفنی داشتیم اما پس از مدتی ارتباط ما نزدیک تر شد. پاشا قسم می خورد که قصد ازدواج با من را دارد؛ گریه می کرد و مدعی می شد که مرا دوست دارد و ... تا اینکه یک روز به بهانه ملاقات با اعضای خانواده اش مرا به خانه ای در منطقه پونک خیابان ناطق نوری برد؛ در آنجا بودکه با تهدید چاقو ،اقدام به آزار و اذیت من و تهیه فیلم سیاه کرد . بعد هم مدعی شد در صورت طرح شکایت با انتشار فیلمی که از من تهیه کرده است ابرویم را خواهد بود. زن جوت در ادامه اظهاراتش به ماموران گفت مدتی از ترس پاشا حرفی به کسی نزدم بارها هم برای اینکه او را از خودن و خانواده ام دور کنم مبالغی پول به عنوان حق السکوت به او پرداخت کردم اما حالا دیگر تصمیم گرفته ام از این جوان شیطان صفت شکایت کنم.

دستگیری متهم

با راهنمایی دومین شاکی، مخفیگاه پاشای قلابی شناسایی و متهم ۱۲ بهممن ماه در داخل مخفیگاهش دستگیر شد در بازرسی از محل اختفای متهم ماموران موفق شدند پژوپرشیاری سفید رنگی را هم که همه طعمه ها در شکایتشان به آن اشاره کرده بودند را هم کشف و توقیف کنند.

بررسی سوابق متهم نشان داد که وی از مجرمان سابقه داری است که پیش از این بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف "آدم ربایی"، "تهدید"، "اخاذی" و "تحصیل مال نامشروع" دستگیر و روانه زندان شده است.

اعتراف به آزار و اذیت

متهم در اعترافات اولیه اش گفت: از حدود ۱۸ ماه پیش ، یک کارت ملی در محدوده میدان صنعت پیدا کردم . با قرار دادن تصویر خود بر روی تصویر صاحب کارت ملی اقدام به جعل کارت ملی کرده و در واقع از آنزمان به بعد تغییر هویت داده و در همه جا خود را بنام "پاشا " معرفی می کردم ؛ حتی خانه اجاره ای خود ( مخفیگاه و محل دستگیری متهم) را نیز بنام "پاشا" اجاره کردم ؛طی این مدت به روش های مختلف ابتدا با خانم های جوان دوست می شدم و اگر یک نفر از آنها با من دوست نمی شدند ، در یک فرصت مناسب اقدام به سرقت گوشی های تلفن همراهشان می کردم اما اگر موفق به جلب اعتماد طرف مقابل می شدم، به تدریج ارتباط خودم را با این افراد نزدیک می کردم تا بتوانم نقشه های شیطانی ام ر اجرا کنم . بعد از تهیه فیلم و عکس از طعمه هایم هم آنها را رها کرده و با اخاذی و ترساندن دخترها و زن های جوان با ترفند انتشار عکس های خصوصی و فیلم سیاه اقدام به باج خواهی از طعمه هاین می کردم .

در زمان دستگیری متهم و در بررسی مخفیگاه متهم ، کارآگاهان متوجه شدند که در ورودی مخفیگاه متهم بگونه ای تغییر کرده بود که از داخل به هیچ عنوان باز نمی شد ( در فاقد دستگیره شده بود ) تا کسی امکان خروج از آنرا نداشته باشد. همچنین ده ها قطعه عکس از متهم کشف شد که با توجه به اظهارات تعدادی از شکات پرونده مشخص شد که متهم در زمان طرح پیشنهاد دوستی ، این عکس ها را به آنها نشان می داد.

سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در ادامه تحقیقات تعداد دیگری از شکات و خانم های جوان که توسط متهم پرونده مورد سرقت، زورگیری و یا تهدید قرار گرفتند شناسایی و پس از دعوت به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، متهم را مورد شناسایی قرار دادند.

وی افزود: از تمامی شکات احتمالی که توسط سرنشین جوان یک دستگاه خودرو پژو پرشیا سفید رنگ با شیشه های دودی مورد سرقت، زورگیری ، تهدید، فریب، آزار و اذیت و یا اخاذی قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت پیگیری شکایات خود و شناسایی متهم پرونده به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در جنت آباد شمالی - نرسیه به اتوبان آبشناسان - خیابان شاهین شمالی مراجعه نمایند و اطمینان داشته باشند که اظهارات و شکایت آنها نزد پلیس محرمانه تلقی می گردد.