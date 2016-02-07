افزایش ۷۰ درصدی حقوق قضات پرونده های قاچاق در تعزیرات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دو سال از قانون قاچاق می گذرد، اما عدم امتیازبندی روسای شعب موجب شده برخی از قضات اقدام به دریافت رشوه کنند چون نمی توانند با حقوق ۲ میلیون تومانی فعالیت داشته باشند، گفت: ما در موضوع مبارزه با فساد برنامه ریزی جدی کرده ایم و افزایش حقوق همکاران در دستور کار است که در ماه جاری حقوق قضات و همکارانی که در پرونده های مهم قاچاق فعالیت می کنند، ابلاغ می شود.

وی در مورد تعداد قضات و همکاران متخلف در تعزیرات در سال جاری افزود: این تعداد بسیار کم است و قطعا اگر موردی مشاهده شود، برخورد می کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات کشور با اشاره به اینکه بودجه لازم برای ایجاد گشت های سیار کم است، توضیح داد: تلاش خواهیم کرد گشت های سیار هدفمند اجرا شود.

جمشیدی در ادامه اعلام کرد که سامانه ۱۳۵ تا پایان امسال اجرایی شده و شهروندان می توانند از طریق این سامانه شکایت های تعزیراتی خود را اعلام کنند.