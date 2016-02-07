آزمایشگاه های تشخیص طبی شبکه ای اداره شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در مراسم افتتاحیه هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان که در مرکز همایش های رازی برگزار شد، گفت: گسترش آزمایشگاه های جامع در کشور، افزایش کیفیت آزمایشگاه ها را به دنبال خواهد داشت و برای تحقق این امر آزمایشگاه های تشخیص طبی می بایست در قالب شرکت های دانش بنیان تشکیل و اداره شوند.

وی افزود: از ۵ هزار و ۶۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور، ۳ هزار آزمایشگاه دولتی و ۲ هزار و ۶۰۰ آزمایشگاه خصوصی است.

لاریجانی با اشاره به اینکه توسعه رشته علوم آزمایشگاهی در گرو شبکه ای شدن این قبیل آزمایشگاه هاست، تصریح کرد: در صورت تحقق این امر نظارت دولتی بر این آزمایشگاه ها عمیق تر خواهد شد و از سوی دیگر حیطه کارآفرینی و تاسیس شرکت های دانش بنیان در بخش خصوصی منجر به رفع نیازهای مردم، ارایه خدمات با کیفیت بالاتر، پاسخگویی بیشتر و نظم و انتظام بهتری خواهد شد.

به گفته رئیس هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان، از جمله برنامه های معاونت آموزشی وزارت بهداشت، حرکت به سمت دانشگاه های هزاره سوم است که این دانشگاه ها در بستر آموزشی، راه های ورود به بازار را نیز پیدا خواهند کرد.

وی ادامه داد: استادان و دانشجویان بایستی به سمت تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیان قدم بردارند و باید تابوی فعالیت استادان دانشگاه را در شرکت های دانش بنیان از میان ببریم.

لاریجانی اظهار داشت: در حال حاضر ۸۰ تا ۹۰ درصد تحقیقات از سوی سیستم دولتی حمایت می شود در حالی که در دنیا سهم سرمایه گذاری دولت در بخش تحقیقات کمتر از ۱۰ درصد است.

وی ادامه داد: افزایش مشارکت بخش خصوصی در تحقیقات و کاهش سهم دولت در این حوزه نیازمند تحول در عرصه آموزشی بوده که در حال حاضر این امر از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در حال پیگیری است.

در این مراسم دکتر محمد وجگانی رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران نیز با انتقاد از کم توجهی به علوم پایه پزشکی و آزمایشگاهی از تحمیل فشارهای روز افزون به دلیل بار سنگین درمان و وجود تنگناهای مدیریتی دانشگاه ها به رشته علوم پایه خبر داد.

وی گفت: از جمله راهکارهای رفع موانع موجود، برنامه ریزی و الزام بیمارستان ها به مدیریت تخصصی بخش های آزمایشگاهی زیر نظر اعضای هیئت علمی متخصص هر رشته است.

وجگانی از تهیه طرح جامع به منظور حضور رشته های علوم پایه پزشکی و آزمایشگاهی در مراکز درمانی و تحقیقاتی به عنوان دیگر راهکارهای رفع مشکلات آموزشی این رشته ها نام برد.

هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان تا روز دوشنبه ۱۹ بهمن ماه جاری در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.