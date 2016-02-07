به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمید نیا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بحران آب در استان زنجان جدی است، افزود: باید مدیریت بهینه آب در استان مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در سال جاری چهار میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب آب وارد سد تهم زنجان شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: در این میان ورودی آب در سد آب‌بر تغییری نداشته و ورودی آب در سد کینه ورس نسبت به درازمدت کاهش داشته است و در این میان ورودی آب در تمام سدهای استان زنجان نسبت به درازمدت کاهش نشان می‌دهد.

حمید نیا به ضرورت های کشت گلخانه ای اشاره کرد و گفت: ریسک بالای کشاورزی در کشور به علت بارندگی کم و نامنظم و وضعیت بحرانی منابع آب زیر زمینی مشکل مهمی است که حل آن تنها از طریق جایگزین کردن روش های جدید امکان پذیر است.

وی تاکید کرد: کشت گلخانه ای میزان مصرف آب را به میزان ۱۰ برابر کاهش می دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان افزود: با کاهش مصرف آب ، میزان تولید محصول به طور متوسط ۱۷ برابر افزایش یافته و میزان اشتغالزایی هم ۱۰برابر بیشتر از روش های سنتی است.

حمید نیا افزود: تولید محصولات گلخانه ای یک روش نوین است که باعث افزایش كیفیت محصول تولیدی، افزایش صادرات، صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از اراضی غیر قابل كشت با سیستم هیدرویونیک و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای فارغ التحصیلان کشاورزی است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در استان زنجان کشت گلخانه ای استقبال زیادی را از سوی کشاورزان دارد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان یاد آورشد: با توجه به اینکه کشت گلخانه ای از لحاظ مصرف آب مقرون به صرفه است، باید در استان ترویج داده شود.