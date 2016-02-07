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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان:

کشت گلخانه ای میزان مصرف آب را به میزان ۱۰ برابر کاهش می دهد

کشت گلخانه ای میزان مصرف آب را به میزان ۱۰ برابر کاهش می دهد

زنجان- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان با تاکید بر اینکه باید کشت گلخانه ای در استان ترویج داده شود، گفت: این نوع کشت میزان مصرف آب را به میزان ۱۰ برابر کاهش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمید نیا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بحران آب در استان زنجان جدی است، افزود: باید مدیریت بهینه آب در استان مورد توجه قرار گیرد. 

وی اظهار کرد: در سال جاری چهار میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب آب وارد سد تهم زنجان شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: در این میان ورودی آب در سد آب‌بر تغییری نداشته و ورودی آب در سد کینه ورس نسبت به درازمدت کاهش داشته است و در این میان ورودی آب در تمام سدهای استان زنجان نسبت به درازمدت کاهش نشان می‌دهد.

حمید نیا  به ضرورت های کشت گلخانه ای اشاره کرد و گفت: ریسک بالای کشاورزی در کشور به علت بارندگی کم و نامنظم و وضعیت بحرانی منابع آب زیر زمینی مشکل مهمی است که حل آن تنها از طریق جایگزین کردن روش های جدید امکان پذیر است. 

وی تاکید کرد: کشت گلخانه ای میزان مصرف آب را به میزان ۱۰ برابر کاهش می دهد. 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان افزود: با کاهش مصرف آب ، میزان تولید محصول به طور متوسط ۱۷ برابر افزایش یافته و میزان اشتغالزایی هم ۱۰برابر بیشتر از روش های سنتی است. 

حمید نیا افزود: تولید محصولات گلخانه ای یک روش نوین است که باعث افزایش كیفیت محصول تولیدی، افزایش صادرات، صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از اراضی غیر قابل كشت با سیستم هیدرویونیک و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای فارغ التحصیلان کشاورزی است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در استان زنجان کشت گلخانه ای استقبال زیادی را از سوی کشاورزان دارد. 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان یاد آورشد: با توجه به اینکه کشت گلخانه ای از لحاظ مصرف آب مقرون به صرفه است، باید در استان ترویج داده شود. 

کد مطلب 3043897

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